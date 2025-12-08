قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

سجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل ترقب عالمي لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر.

وانخفض المعدن الأصفر في السوق المحلية بنحو 35 جنيهًا للجرام على مدار الأسبوع، وهو تراجع محدود مقارنة بالانخفاضات الأوسع التي شهدها الذهب في فترات سابقة.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاثنين 8-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4198 دولارًا. 

 ورغم الهبوط، حافظت الأسعار على جزء كبير من مكاسبها الأخيرة، مدعومة بتوقعات قوية تشير إلى إمكانية خفض الفيدرالي للفائدة قريبًا، وفقًا لبيانات "آي صاغة".

ومع اقتراب عام 2026، تتزايد التوقعات داخل المؤسسات المالية بشأن استعداد الذهب لموجة ارتفاع جديدة، وسط مؤشرات ترجّح أن يشهد المعدن مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية في دعم الطلب عليه.


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4811 جنيها للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5613 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6415 جنيها.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.904  آلاف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

