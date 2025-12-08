قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ثلاث سور تقرأها قبل النوم.. تخبرك الملائكة بالحل والمخرج من مصيبتك

ثلاث سور تقرأها قبل النوم
ثلاث سور تقرأها قبل النوم
أمل فوزي

لاشك أن حقيقة وجود ثلاث سور تقرأها قبل النوم يأتيك ملك يخبرك بالحل والمخرج من مصيبتك تثير الفضول بل وتهم الجميع ، فلا مفر لأحد في هذه الحياة من الكرب؛ فالدنيا دار بلاء وابتلاء والله تعالى خلق الإنسان في كبد، من هنا تبدو أهمية معرفة ثلاث سور تقرأها قبل النوم أتيك ملك يخبرك بالحل والمخرج من مصيبتك باعتبارها بوابة النجاة من فتن الدنيا ومنغصات الحياة.

ثلاث سور تقرأها قبل النوم

ورد عن حقيقة وجود ثلاث سور قرآنية إذا قرأتها قبل النوم يأتيك ملك يخبرك بالحل والمخرج، أن هذه السور هي : ( سورة الشمس - سورة الليل - سورة التين)، ونقرأ هذه السور سبعة مرات لكل سورة عند الخلود لنوم، للخروج من الهم والكرب وتدعو قائلا اللهم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا.

ولم يرد هذا الكلام في السنة النبوية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أمر واجب ومثبت في الشريعة بهذا التحديد والوعد، ومن ثم ​ليس حديثاً صحيحاً: لم يرد في كتب السنة الصحيحة حديث نبوي شريف يحدد هذه السور الثلاث (الشمس والليل والتين) بعدد معين (سبع مرات) ويَعِد بأن ملكًا سيأتي في المنام ليخبر بالحل والمخرج.

وتندرج هذه الطريقة تحديداً (قراءة سورة الشمس والليل والتين سبع مرات مع دعاء "اللهم اجعل لي فرجًا ومخرجًا من أمري") تحت ما يُسمى بـ "المجربات" أو "المنقولات" عن بعض الصالحين والتابعين، وليست جزءاً من العبادات التوقيفية التي ثبتت بالسنة الصحيحة.

​وورد في الاحتياط الشرعي أن العلماء يحذرون من التزام عدد أو كيفية معينة لعبادة لم تثبت بدليل صحيح، حتى لا يكون ابتداعاً في الدين. الأفضل هو الالتزام بالأذكار والسور التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم.

سور قبل النوم من السُنة

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم: في ​السنن الثابتة للقراءة قبل النوم والتي فيها خير وبركة وحفظ، ومن شأنها أن تقرب العبد من ربه وتجعله أهلاً للرؤيا الصالحة، هي:

​المعوذات: قراءة سورة الإخلاص، والفلق، والناس ثلاث مرات، والمسح بهما على الجسد.، وكذلك ​آية الكرسي: قراءتها سبب للحفظ من الشيطان، و​آخر آيتين من سورة البقرة: كفتاه من كل شر، فضلاً عن ​سورة الملك (تبارك): ورد في فضلها أنها المانعة المنجية من عذاب القبر.

الحل والمخرج من الضيق

وجاء أنه ​إذا كنت تريد حلاً ومخرجاً، فالجأ إلى الله تعالى بـ: ​صلاة الاستخارة (فهي السنة الثابتة لطلب الخيرة من الله)، و​الإكثار من الدعاء العام "اللهم اجعل لي فرجاً ومخرجاً" أو دعاء ذي النون: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، و​الالتزام بأذكار النوم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

