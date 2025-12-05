ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. 3 عجائب فورية

لاشك أن معرفة ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة ؟ تعد ضرورة، لما فيها دلالة على فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، والتي من شأنها زيادة الحرص ومن ثم الاغتنام فالفوز بنفحات اتباع الهدي النبوي الشريف، حيث يتعلق الاستفهام عن ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة ؟ بإحدى السنن النبوية الشريفة الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتي حث على اغتنامها ، بما يشير إلى عظيم فضلها، ومن ثم يطرح السؤال عن ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة ؟، لأن معرفة الفضل والثواب تزيد الحرص والاتباع.

ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أوصى بالحرص على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.

وأوضح “ جمعة ” في إجابته عن سؤال : ( ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة ؟)، أن هناك ثلاثة أمور تحدث لمن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة ، وهي أن الله تعالى يحفظه من الجمعة إلى الجمعة، ويقيه الله تعالى فتنة الدجال ، ويضيء وجهه يوم القيامة.

واستشهد بما ورد عن أبي قلابة -رضى الله عنه- قال: " من حفظ عشر آيات من الكهف عصم من فتنة الدجال، ومن قرأ الكهف في يوم الجمعة حفظه من الجمعة إلى الجمعة، وإذا أدرك الدجال لم يضره ، وجاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر".

ودلل بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»، كما ووردت أحاديث في فضل سورة الكهف.

وأردف: منها حديث عن أن حفظ عشر آياتٍ من سورة الكهف يعصم من فتنة المسيح الدّجال، وكذلك أيضا أنّه من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النّور ما بين الجمعتين، وفي حديث آخر من قرأها كانت له نورًا يوم القيامة.

وذكر الفقهاء أنه يجوز قراءة سورة الكهف بعد غروب شمس يوم الخميس ، أي أنه يجوز قراءة سورة الكهف بعد أذان المغرب يوم الخميس، حيث يبدأ وقت قراءة سورة الكهف بعد مغرب الخميس.

وقت قراءة سورة الكهف

ورد عن وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ، أن قراءتها تكون من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، وعن وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بالتحديد .

وقال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-، وذكر العلماء أنها تقرأ في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس، ويُستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لما رود في فضلها من أحاديث صحيحة.

وورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ»، فالوقت الشرعي لقراءة سورة الكهف، بأن قراءتها تبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة.

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وجاء عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها، عليه ينقسم الناس ما بين مداوم على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولا يعرف فضلها، وآخر تارك قراءة سورة الكهف يوم الجمعة رغم علمه بفضلها، والبعض حريص على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وعلى علم بفضلها، وآخرين اهملوا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ويغفل فضلها.

ورد في سورة الكهف أربعة أنواع من الفتن، التي يمكن للإنسان أن يقع فيها في الدنيا، بأن الفتن المذكورة في سورة الكهف، أولها فتنة الدين، وتعبر عنها قصة أهل الكهف، وثانيها فتنة المال وتتمثل في قصة صاحب الجنتين، وثالثها فتنة العلم وجاءت في قصة النبي موسى –عليه السلام- مع سيدنا الخضر.

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ،الفتنة الرابعة الواردة بسورة الكهف، هي فتنة الملك ، وعبرت عنها قصة ذو القرنين، و هذه الفتن الأربع تكون مجتمعة في شخص الدجال، لذا فمن قرأ سورة الكهف في كل جمعة وقاه الله سبحانه وتعالى فتنة الدجال، أي أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تحفظ الإنسان من هذه الفتن الأربع.

وقد أوصانا النبي -صلى الله عليه وسلّم- بالحرص على قراءة سورة الكهف في كل يوم جمعة، لقوله -صلى الله عليه وسلّم- «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».

القصص المذكورة في سورة الكهف