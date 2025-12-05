دائرة إمبابة| الحصر العددي يكشف تقدم أحمد العجوز.. وإعادة على مقعد

أعلنت اللجنة العامة عن الحصر العددي لـ انتخابات مجلس النواب 2025 في دائرة إمبابة والمغيرة، وذلك بعد إعادة الانتخابات بها مرة أخرى.

ووفقًا للحصر العددي الذي أعلنت عنه اللجنة العامة بإمبابة، فقد حصلا المرشحين على عدد الأصوات التالية:



ايهاب الخولي – المحافظين 1311

احمد المنشاوي – الوفد 1941

نشوى الديب – مستقل 9937

شادية ثابت – السلام الديمقراطي 1619

احمد عبد القادر – الجيل 2879

احمد السيد – مستقل 1317

-رأف رياض – مستقل- 1094

-سامح السيد – مستقل 460

- طارق العقرب – مستقل 583

-سعيد عبد الواحد – مستقل 3463

-حسام الفقي – مستقل 1495

-أحمد العجوز – مستقل 12750

ووفقًا للحصر العددي، يكون الفائز بالمقعد الأول لدائرة إمبابة للمرشح المستقل أحمد العجوز.

أما المقعد الآخر، فسيكون إعادة بين المرشح المستقل نشوى الديب ومرشح مستقبل وطن وليد المليجي.

ورغم وفاته، حصل مرشح إمبابة سعيد عبد الواحد يحصل 3463 صوتا في انتخابات النواب.