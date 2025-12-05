قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. 3 عجائب فورية
بعد الفوز بكأس ليبيا.. البدري أكثر مدرب مصري تحقيقا للبطولات
النقل تكشف صورًا جديدة للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب
دائرة إمبابة| الحصر العددي يكشف تقدم أحمد العجوز.. وإعادة على مقعد
قداس ذكرى الأربعين لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بمطرانية جنوب إفريقيا
بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة
سقوط شبكات المال السياسي في سوهاج.. ضربات أمنية تحسم سباق الانتخابات
أول رد من جماعة أبو شباب الموالية لإسرائيل بعد مقـ.تل قائدها في غزة
ترامب يشدد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين
دعاء نبوي عظيم يساعد على الطاعة.. من قاله متعه الله بالقوة الجسدية
دائرة إمبابة| الحصر العددي يكشف تقدم أحمد العجوز.. وإعادة على مقعد

انتخابات مجلس النواب 2025
عبد الرحمن سرحان

أعلنت اللجنة العامة عن الحصر العددي لـ انتخابات مجلس النواب 2025 في دائرة إمبابة والمغيرة، وذلك بعد إعادة الانتخابات بها مرة أخرى.

ووفقًا للحصر العددي الذي أعلنت عنه اللجنة العامة بإمبابة، فقد حصلا المرشحين على عدد الأصوات التالية:


ايهاب الخولي – المحافظين 1311
احمد المنشاوي – الوفد 1941
نشوى الديب – مستقل 9937
شادية ثابت – السلام الديمقراطي 1619
احمد عبد القادر – الجيل 2879
احمد السيد – مستقل 1317
-رأف رياض – مستقل- 1094
-سامح السيد – مستقل 460
- طارق العقرب – مستقل 583
-سعيد عبد الواحد – مستقل 3463
-حسام الفقي – مستقل 1495
-أحمد العجوز – مستقل 12750

ووفقًا للحصر العددي، يكون الفائز بالمقعد الأول لدائرة إمبابة للمرشح المستقل أحمد العجوز.

أما المقعد الآخر، فسيكون إعادة بين المرشح المستقل نشوى الديب ومرشح مستقبل وطن وليد المليجي.

ورغم وفاته، حصل مرشح إمبابة سعيد عبد الواحد يحصل  3463 صوتا في انتخابات النواب.

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

