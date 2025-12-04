قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة
الإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاً
تُهدر كرامة الإنسان.. دار الإفتاء: البشعة محرَّمة شرعًا وعادات باطلة
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات
شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين
شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب
خالد يوسف

يتساءل عدد كبير من المواطنين، عن الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025، وشروط هذا التحديث، والمحافظات التي يطبق فيها نظام تحديث بيانات البطاقة التموينية، حيث تعد الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025، شرطًا أساسيًا من صاحب كل بطاقة تموينية، حتى يدرج بياناته الجديدة ويعدل الخطأ منها منعًا لشطب أفراد أو إيقاف بطاقته التموينية في حالة حدوث تضارب في البيانات.

تطبيق الكارت الموحد على بورسعيد أولا

طلبت وزارة التموين، الأوراق الخاصة بتحديث بطاقة التموين 2025، من مواطني محافظة بورسعيد، حيث تعد المحافظة الأولى التي سيتم تطبيق الكارت الموحد عليها تمهيدًا لتعميم التجربة في جميع المحافظات، وأتاحت المحافظة الخدمة لمواطنيها لإعداد قاعدة بيانات موحدة لمستحقي الدعم تشمل جميع البيانات المحدثة للأسر.

ويُطلب من المواطن خلال خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين، رفع الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025، حيث أوضحت محافظة بورسعيد في سبتمبر الماضي بدء مراجعة بطاقات التموين بمحافظة بورسعيد فقط؛ وذلك من خلال منصة مصر الرقمية.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025

تشمل الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025، تقديم 11 مستندا ضروريا، هي:

ـ بطاقة الرقم القومي للاب

ـ بطاقة الرقم القومي للام

ـ إيصال الكهرباء للوحدة السكنية

ـ وثيقة الزواج

ـ بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد

ـ مؤهلات الأبناء

ـ بطاقة الرقم القومي للمقيمين بخلاف الأبناء والزوجات

ـ مؤهلات المقيمين

ـ رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فردٍ ذي إعاقة

ـ المؤهل الدراسي لرب الاسرة

ـ بيانات المركبات الخاصة (رقم الشاسيه ـ رقم الماتور)

رابط تحديث بطاقة التموين 2025

بهدف إنهاء مرحلة التحديث بشكل سهل وسريع عبر خطوات إلكترونية دون الحاجة للنزول إلى مكاتب التموين، تم تفعيل رابط تحديث بطاقة التموين 2025، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

ـ ادخل على منصة مصر الرقمية من هـــنا.

ـ سجل حساب على منصة مصر الرقمية من خلال إدخال تسجيل البيانات بشكل صحيح.

ـ اختر أيقونة خدمات التموين الموجودة أمامك على الشاشة.

ـ اختر استمارة تحديث البيانات، مع قراءة الشروط والأحكام.

ـ ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المحددة في 12 صفحة منها رقم الموبايل.

ـ تلقى رسالة نصية على الموبايل للتأكد من صحة البيانات المسجلة عبر المنصة.

ـ أدخل رقم التحقق لإتمام عملية تحديث بطاقة التموين 2025 برقم الموبايل.

