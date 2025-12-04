فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة

شهد اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب انتشارًا مكثفًا للخدمات الأمنية بمختلف المحافظات، في إطار خطة محكمة وضعتها وزارة الداخلية لضمان سير العملية الانتخابية في بيئة تتسم بالنزاهة والانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وواصلت الأجهزة الأمنية جهودها على مدار اليوم لرصد أية محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين أو الإخلال بسير العملية الانتخابية، حيث نجحت في ضبط عدد من الوقائع التي استهدفت توجيه الأصوات باستخدام المال السياسي أو الدعاية المخالفة أو استغلال بطاقات الهوية، وذلك في رسالة واضحة بأن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء وأن حق المواطن في الاختيار الحر مكفول ولا يمكن المساس به.



رشاوى إنتخابية فى محيط اللجان

ففي محافظة سوهاج، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة وبحوزته مبالغ مالية كان يستعد لتوزيعها على المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، في محاولة للتأثير على إرادة الناخبين. وفي البحيرة، وتحديدًا بدائرة مركز شرطة إدكو، ضبطت القوات إحدى السيدات وبحوزتها عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين بهدف توزيعها على المواطنين أثناء ترددهم على لجانهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه في مخالفة صريحة للقانون.



كراتين مواد غذائية للناخبين

وفي محافظة الفيوم، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء قيام شخصين بتوزيع كراتين مواد غذائية بهدف توجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين، حيث جرى فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين. كما واصلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة جهودها، حيث تمكنت الخدمات المعنية من ضبط شخصين بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية وبحوزتهما مبالغ مالية كانا يستعدان لتوزيعها على المواطنين مقابل التصويت لأحد المرشحين.

توزيع كروت دعاية على الناخبين



وفي دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، تم ضبط أحد الأشخاص بحوزته مبلغ مالي وعدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، وتبين أنه كان في طريقه لتوزيعها على الناخبين أثناء ترددهم على لجانهم. وشهدت محافظة سوهاج كذلك ضبط شخص بدائرة قسم شرطة الكوثر وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين إضافة إلى مبالغ مالية، كان يعتزم استخدامها في التأثير على الناخبين وحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين في الدائرة.





كما تمكنت القوات بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج من ضبط شخص بحوزته بطاقات شخصية لعدد من المواطنين ومبالغ مالية تبين أنه كان يستعد لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح اثنين من المرشحين في الدائرة نفسها. وفي واقعة أخرى بجرجا أيضًا، ضبطت الخدمات الأمنية ثلاث سيدات بإحدى الشوارع المحيطة باللجان الانتخابية وبحوزتهن مبالغ مالية وكروت دعاية انتخابية خاصة بأحد المرشحين بهدف توجيه المواطنين خلال ترددهم على اللجان.



اليقظة الأمنية تمنع المخالفات الإنتخابية

وتعكس هذه الوقائع حجم اليقظة الأمنية خلال العملية الانتخابية وحرص وزارة الداخلية على منع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بسير الانتخابات أو تؤثر في توجهات الناخبين، وتؤكد تلك الجهود أن الأجهزة الأمنية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل لضمان إجراء انتخابات نزيهة تتيح لكل مواطن ممارسة حقه الدستوري بحرية كاملة ودون تدخل أو تأثير من أي طرف



