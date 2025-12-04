قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم حمل الناس في سيارة لزيارة قبر أم الرسول وأخذ الأجرة على ذلك؟
غلق كلي بشارع 26 يوليو بالإتجاه القادم من كوبري 15٥ مايو اتجاه ميدان لبنان لمدة3 أيام
مدير إدارة المركبات: عقود جديدة لتصدير المدرعة “التمساح”.. والإقبال الدولي يتزايد في إيديكس 2025
السفير التركي بالقاهرة: القرآن الكريم نزل بمكة وقرئ في مصر وكتب بإسطنبول
التذاكر صالحة للموعد الجديد.. تأجيل حفل تووليت بطريق القاهرة - العين السخنة| بيان اعتذار
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح

شهد اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب انتشارًا مكثفًا للخدمات الأمنية بمختلف المحافظات، في إطار خطة محكمة وضعتها وزارة الداخلية لضمان سير العملية الانتخابية في بيئة تتسم بالنزاهة والانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

 وواصلت الأجهزة الأمنية جهودها على مدار اليوم لرصد أية محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين أو الإخلال بسير العملية الانتخابية، حيث نجحت في ضبط عدد من الوقائع التي استهدفت توجيه الأصوات باستخدام المال السياسي أو الدعاية المخالفة أو استغلال بطاقات الهوية، وذلك في رسالة واضحة بأن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء وأن حق المواطن في الاختيار الحر مكفول ولا يمكن المساس به.


رشاوى إنتخابية فى محيط اللجان

ففي محافظة سوهاج، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة وبحوزته مبالغ مالية كان يستعد لتوزيعها على المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، في محاولة للتأثير على إرادة الناخبين. وفي البحيرة، وتحديدًا بدائرة مركز شرطة إدكو، ضبطت القوات إحدى السيدات وبحوزتها عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين بهدف توزيعها على المواطنين أثناء ترددهم على لجانهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه في مخالفة صريحة للقانون.


كراتين مواد غذائية للناخبين

وفي محافظة الفيوم، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء قيام شخصين بتوزيع كراتين مواد غذائية بهدف توجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين، حيث جرى فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين. كما واصلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة جهودها، حيث تمكنت الخدمات المعنية من ضبط شخصين بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية وبحوزتهما مبالغ مالية كانا يستعدان لتوزيعها على المواطنين مقابل التصويت لأحد المرشحين.

توزيع كروت دعاية على الناخبين
 

وفي دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، تم ضبط أحد الأشخاص بحوزته مبلغ مالي وعدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، وتبين أنه كان في طريقه لتوزيعها على الناخبين أثناء ترددهم على لجانهم. وشهدت محافظة سوهاج كذلك ضبط شخص بدائرة قسم شرطة الكوثر وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين إضافة إلى مبالغ مالية، كان يعتزم استخدامها في التأثير على الناخبين وحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين في الدائرة.


كما تمكنت القوات بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج من ضبط شخص بحوزته بطاقات شخصية لعدد من المواطنين ومبالغ مالية تبين أنه كان يستعد لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح اثنين من المرشحين في الدائرة نفسها. وفي واقعة أخرى بجرجا أيضًا، ضبطت الخدمات الأمنية ثلاث سيدات بإحدى الشوارع المحيطة باللجان الانتخابية وبحوزتهن مبالغ مالية وكروت دعاية انتخابية خاصة بأحد المرشحين بهدف توجيه المواطنين خلال ترددهم على اللجان.


اليقظة الأمنية تمنع المخالفات الإنتخابية

وتعكس هذه الوقائع حجم اليقظة الأمنية خلال العملية الانتخابية وحرص وزارة الداخلية على منع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بسير الانتخابات أو تؤثر في توجهات الناخبين، وتؤكد تلك الجهود أن الأجهزة الأمنية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل لضمان إجراء انتخابات نزيهة تتيح لكل مواطن ممارسة حقه الدستوري بحرية كاملة ودون تدخل أو تأثير من أي طرف


جولة الإعادة مجلس النواب العملية الانتخابية المرشحين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يعقد اجتماعا لمناقشة ملف المتغيرات المكانية

محافظ الأقصر يعقد اجتماعا لمناقشة ملف المتغيرات المكانية

محافظ الأقصر يستقبل الطلاب المتفوقين بمدرسة الكرنك الإعدادية بنين

محافظ الأقصر يستقبل الطلاب المتفوقين بمدرسة الكرنك الإعدادية بنين

محافظ العاصمة

إبراهيم صابر: القاهرة فازت بجائزتي أفضل محافظ عربي وأحسن مبادرة تنمية مجتمع محلي

بالصور

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

فيديو

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد