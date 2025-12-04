محافظ الأقصر يعقد اجتماعا لمناقشة ملف المتغيرات المكانية

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعًا لمناقشة ملف المتغيرات المكانية، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ، والمهندس محمد فؤاد وكيل وزارة الزراعة، إلى جانب مديري الإدارات الهندسية والزراعية وحماية الأراضي بالمراكز والمدن، ومدير وحدة المتغيرات المكانية وأعضاء إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير المتغيرات على منظومة المتغيرات المكانية، وما تم إنجازه والمعاينات التي تمت، وكذلك ما هو قيد الإجراء، والمتغيرات القانونية والمؤقتة، إضافة إلى نسب الإنجاز.

وأكد محافظ الأقصر على أهمية سرعة الرد على منظومة المتغيرات خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بمتابعة الأعمال ميدانيًا بنفسه، مع ضرورة رفع التقارير اليومية الواردة من المراكز والمدن للاطلاع عليها.

وفي ختام الاجتماع، أعلن محافظ الأقصر أنه سيتم عقد اجتماع آخر خلال الشهر الجاري لمناقشة ما تم تنفيذه ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية.