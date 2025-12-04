ترسانة الإسكندرية: نعمل على توطين صناعة السفن وقاطرات الإنقاذ في مصر

علق اللواء أركان حرب حسام قطب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، على فعاليات معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية.



وقال حسام قطب في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "البعد الرابع" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: "ترسانة الإسكندرية من أكبر الترسانات الموجودة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا".

وأضاف حسام قطب: "الهدف من الشركة هو أن تمتلك مصر ترسانة قادرة على تصنيع السفن الحربية والتجارية".

ولفت حسام قطب: "نعمل على توطين صناعة السفن في مصر وهي إضافة مالية واستقلالية".

وتابع حسام قطب: "وفقا لتوجيهات القيادة السياسية نقوم بتصنيع قاطرات الإنقاذ وهي من أكبر القاطرات في العالم".

