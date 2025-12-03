مدير إدارة المركبات: المركبة "التمساح" معروفة دوليا ولها ترتيب متقدم في الجداول العالمية

أكد اللواء محمد عبد الفتاح، مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، أن الإدارة نجحت في تلبية جميع مطالب القوات المسلحة في مجال تصنيع المركبات العسكرية، موضحًا أن منظومة التصنيع شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

وأشار اللواء محمد عبد الفتاح، خلال حوار خاص مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن المركبة "التمساح" أصبحت اليوم معروفة دوليًا ولها ترتيب متقدم في الجداول العالمية للمركبات العسكرية، مؤكداً أن تصميم المركبات المصرية جاء استنادًا إلى احترافية المقاتل المصري واحتياجاته الفعلية في مختلف المهام.

وأوضح مدير إدارة المركبات أن التطور الملحوظ في صناعة المركبات العسكرية يعد ثمرة إصرار الدولة على الوصول للمستوى الحالي، مشيرًا إلى أن الجيل الجديد قادر على تطوير الصناعة بفضل ما يملكه من عقول شابة وقدرات مصرية مميزة.

وأضاف اللواء محمد عبد الفتاح أن صناعة المركبات العسكرية المصرية تشهد طفرة كبيرة تعكس تقدم الصناعة الدفاعية وقدرتها على المنافسة والإنتاج بجودة عالية.