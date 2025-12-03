وزير الإنتاج الحربي: نتيح المنتج ونقوم بتطويره ونوفر أموال ونحرك عقول

أكد المهندس محمد صلاح وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أن مصر تمتلك الآن الصلب المدرع ويتم استخدامه في كافة المجلات، موضحا أن الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص لتصنيع عدد من الأسلحة.

توطين صناعة الذخائر

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الوزارة تمكنت من توطين صناعة الذخائر، مضيفا: “نتيح المنتج أيضا ونقوم بتطويره، ونوفر أموال ونحرك عقول وأيادي كثيرة”.

واستكمل: “نقوم بعمل متكامل وكل واحد فينا عليه جزء .. المجتمع هيعلى في أقل وقت طالما كل واحد بيعمل بدوره كويس”.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي: “بدفع ضرائب للدولة ومبالغ كبيرة كهرباء ومياه.. أنا مفيش حاجة مستثناه عليا، وندفع بين 2 و3 مليار ضرائب سنوية، ولا يوجد أي استثناءات أو إعفاءات”.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن وزارة الإنتاج الحربي، طورنا مدفع مضاد للطائرات 23 ملي وتم تركيبه على سيارة ليكون بكفاءة أعلى، ونجحنا في تحسين المنتجات وتطويرها.

تطوير راجمة الصواريخ

وذكر: “الرئيس السيسي وجه بتطوير راجمة الصواريخ ليصبح تشغيلها سواء كهرباء أو هيدروليك، وبنشتغل بما يرضي الله وبكل الإمكانيات والدعم الذي يأتي لنا، والرئيس السيسي ألغى فكرة الإسناد المباشر”.