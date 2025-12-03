قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد في غزة… ونتنياهو يلوح بخيارات صعبة للتعامل مع حماس وسط اتهامات متبادلة بخرق الهدنة
قلة أدب وهجوم غير منطقي.. قصة انتقاد منى زكي وفيلم "الست"
هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
توك شو

وزير الإنتاج الحربي: نتيح المنتج ونقوم بتطويره ونوفر أموال ونحرك عقول

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي
محمد البدوي

أكد المهندس محمد صلاح وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أن مصر تمتلك الآن الصلب المدرع ويتم استخدامه في كافة المجلات، موضحا أن الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص لتصنيع عدد من الأسلحة.

 توطين صناعة الذخائر

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الوزارة تمكنت من توطين صناعة الذخائر، مضيفا: “نتيح المنتج أيضا ونقوم بتطويره، ونوفر أموال ونحرك عقول وأيادي كثيرة”.

واستكمل: “نقوم بعمل متكامل وكل واحد فينا عليه جزء .. المجتمع هيعلى في أقل وقت طالما كل واحد بيعمل بدوره كويس”.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي: “بدفع ضرائب للدولة ومبالغ كبيرة كهرباء ومياه.. أنا مفيش حاجة مستثناه عليا، وندفع بين 2 و3 مليار ضرائب سنوية، ولا يوجد أي استثناءات أو إعفاءات”.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن وزارة الإنتاج الحربي، طورنا مدفع مضاد للطائرات 23 ملي وتم تركيبه على سيارة ليكون بكفاءة أعلى، ونجحنا في تحسين المنتجات وتطويرها.

تطوير راجمة الصواريخ

وذكر: “الرئيس السيسي وجه بتطوير راجمة الصواريخ ليصبح تشغيلها سواء كهرباء أو هيدروليك، وبنشتغل بما يرضي الله وبكل الإمكانيات والدعم الذي يأتي لنا، والرئيس السيسي ألغى فكرة الإسناد المباشر”.

