قلة أدب وهجوم غير منطقي.. قصة انتقاد منى زكي وفيلم "الست"
هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة
توك شو

وزير الإنتاج الحربي: مصر تمتلك الصلب المدرع وتوطّن صناعة الذخائر

محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي
محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي
إسراء صبري

أعلن المهندس محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مصر أصبحت تمتلك حاليًا الصلب المدرع المستخدم في مختلف الصناعات الدفاعية، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع القطاع الخاص لتصنيع عدد من الأسلحة ودعم توسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
 

وقال  خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الوزارة نجحت في توطين صناعة الذخائر وتوفير منتجات متنوعة يجري تطويرها باستمرار، مضيفًا: «نوفّر أموالًا للدولة ونشغّل عقولًا وأيادي مصرية كثيرة».
 

وأوضح أن منظومة العمل داخل مؤسسات الإنتاج الحربي تعتمد على التكامل بين الجهات المختلفة، مؤكدًا أن تقدم المجتمع يتحقق عندما يؤدي كل فرد دوره على أكمل وجه.
 

كما شدد على التزام الوزارة بجميع المستحقات والرسوم دون أي استثناءات، قائلًا: «ندفع ما بين 2 و3 مليارات جنيه ضرائب سنويًا، إلى جانب فواتير الكهرباء والمياه».

 

الإنتاج المحلي محمد صلاح وزير الدولة للإنتاج الحربي برنامج «على مسئوليتي»

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

حملة مُكبرة لرفع الإشغالات من شوارع العياط لتسهيل الحركة المرورية

إطلاق أسبوع الاستدامة بدمياط.. ورأس البر أول مدينة خالية من الكربون

مصرع صغير بعد تناوله حبة الغلة في الوادي الجديد

طريقة عمل البسلة بالجزر

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

