وزير الإنتاج الحربي: مصر تمتلك الصلب المدرع وتوطّن صناعة الذخائر

أعلن المهندس محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مصر أصبحت تمتلك حاليًا الصلب المدرع المستخدم في مختلف الصناعات الدفاعية، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع القطاع الخاص لتصنيع عدد من الأسلحة ودعم توسيع قاعدة الإنتاج المحلي.



وقال خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الوزارة نجحت في توطين صناعة الذخائر وتوفير منتجات متنوعة يجري تطويرها باستمرار، مضيفًا: «نوفّر أموالًا للدولة ونشغّل عقولًا وأيادي مصرية كثيرة».



وأوضح أن منظومة العمل داخل مؤسسات الإنتاج الحربي تعتمد على التكامل بين الجهات المختلفة، مؤكدًا أن تقدم المجتمع يتحقق عندما يؤدي كل فرد دوره على أكمل وجه.



كما شدد على التزام الوزارة بجميع المستحقات والرسوم دون أي استثناءات، قائلًا: «ندفع ما بين 2 و3 مليارات جنيه ضرائب سنويًا، إلى جانب فواتير الكهرباء والمياه».



