ضياء رشوان: إسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ إسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح، مشددًا، على أنّ القرار في فتح المعبر منصوص عليه في بندين من خطة الرئيس ترامب.

وأضاف "رشوان"، في لقاء عبر تطبيق "zoom"، مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا نيوز"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ البند الثاني عشر وهو واضح تماماً أنه لا يجبر أحد من سكان غزة على مغادرتها قسراً وإذا غادرها طوعًا فله حق العودة إليها في أي وقت.

وتابع: "وبالتالي هذا معناه أنه سيعود من معبر رفح المصري ولن يعود عن طريق البحر مثلا، كما أن البند الآخر، هو البند التاسع يتحدث عن فتح معبر رفح لإدخال المساعدات وغيره، من الجانبين، وتنص أنه كما تم الأمر في اتفاق يناير 2005، فإن مصر ملتزمة بما تعاهدت به ووقعت عليه كضامن، ويجب على إسرائيل أن تلتزم بهذا أيضًا، وبالتالي لا يوجد تنسيق أبداً في هذا الشأن ولن يوجد أبداً شيء تُدفع إليه مصر".