انفراجة في العلاقات التجارية.. الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على سيارات «كيا» و«هيونداي»

أعلنت الولايات المتحدة عن قرار جديد بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الكورية الجنوبية إلى 15%، على أن يطبق القرار بأثر رجعي اعتبارا من الأول من نوفمبر.

وجاء الإعلان على لسان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الذي أكد أن الخطوة تأتي تنفيذا لاتفاقية تجارية تم التوصل إليها بين واشنطن وسيول الشهر الماضي.

وقال لوتنيك عبر منصة "إكس" إن القرار جاء بعد أن تقدمت كوريا الجنوبية بمشروع قانون لتفعيل التزاماتها الاستثمارية داخل الولايات المتحدة، موضحا أن بلاده ستستفيد من هذه الشراكة بشكل واسع، لا سيما الصناعات المحلية والعمال الأمريكيين، في إطار الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وبجانب السيارات، أوضح الوزير أن الرسوم المفروضة على بعض قطع غيار الطائرات ستلغى بالكامل، كما ستعاد هيكلة إجراءات الرسوم المتبادلة مع كوريا الجنوبية لتتوافق مع المعايير المطبقة على اليابان والاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التطور بعد تقديم مشروع "القانون الخاص بإدارة الاستثمار الاستراتيجي الكوري–الأمريكي" إلى الجمعية الوطنية الكورية في 26 من الشهر الماضي، وهو التشريع الذي يفعل مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في 14 من الشهر ذاته، وتشمل استثمارات استراتيجية بقيمة 350 مليار دولار، ووفق بنود الاتفاق، يبدأ خفض الرسوم مباشرة من الشهر الذي يتم فيه تقديم مشروع القانون رسميا.

وفي اليوم نفسه، أرسلت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية خطابا إلى الجانب الأمريكي تطلب فيه التسريع في نشر القرار في السجل الفيدرالي الأمريكي لضمان تطبيق الخفض الجمركي بشكل رجعي.

ومن المتوقع أن تصدر قريبا الإجراءات القانونية النهائية لنشر القرار رسميا في السجل الفيدرالي، ما يمهد لبدء تنفيذ التخفيضات على واردات السيارات وقطع الغيار من كوريا الجنوبية.

واختتم لوتنيك تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزامات الاستثمارية الجديدة "تمثل خطوة تعزز العلاقات الاقتصادية وتدعم فرص العمل داخل الولايات المتحدة"، مشيرا إلى تطلع بلاده لمواصلة التعاون التجاري الوثيق مع كوريا لتحقيق نمو اقتصادي مشترك.