قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رشاوى انتخابية .. قرار عاجل ضد رجل وسيدة يُوزعان أموالاً على الناخبين بسوهاج
هل الكلاب تمنع دخول الملائكة إلى المنزل؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
بنمو 65%| 29 مليار جنيه تمويلات عقارية في 9 أشهر
مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بين البلدين في 19 قطاعًا استراتيجيًا
شهيد في الجنة.. والد لاعب الزهور لـ صدى البلد: مش قادر اتكلم واللي حصل إهمال
ارتفاع أعداد ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج إلى 159 .. واعتقال 6 أشخاص
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض
محتوى متطرف ودعاية لمجتمع الميم.. روسيا تحجب «روبلوكس» لتأثيره السلبي على الأطفال
انتهت بحرق ابنته.. والد إسراء ضحية الميراث يكشف سلسلة من المضايقات
بمشاركة صلاح.. ليفريول يتعادل 1-1 مع سندرلاند في الدوري الإنجليزي
بدء تطبيق التحصيل الإلكتروني في أتوبيسات النقل العام.. وتجهيز 300 أتوبيس خلال أسابيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انفراجة في العلاقات التجارية.. الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على سيارات «كيا» و«هيونداي»

الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية
كريم عاطف

أعلنت الولايات المتحدة عن قرار جديد بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الكورية الجنوبية إلى 15%، على أن يطبق القرار بأثر رجعي اعتبارا من الأول من نوفمبر. 

وجاء الإعلان على لسان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الذي أكد أن الخطوة تأتي تنفيذا لاتفاقية تجارية تم التوصل إليها بين واشنطن وسيول الشهر الماضي.

وقال لوتنيك عبر منصة "إكس" إن القرار جاء بعد أن تقدمت كوريا الجنوبية بمشروع قانون لتفعيل التزاماتها الاستثمارية داخل الولايات المتحدة، موضحا أن بلاده ستستفيد من هذه الشراكة بشكل واسع، لا سيما الصناعات المحلية والعمال الأمريكيين، في إطار الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وبجانب السيارات، أوضح الوزير أن الرسوم المفروضة على بعض قطع غيار الطائرات ستلغى بالكامل، كما ستعاد هيكلة إجراءات الرسوم المتبادلة مع كوريا الجنوبية لتتوافق مع المعايير المطبقة على اليابان والاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التطور بعد تقديم مشروع "القانون الخاص بإدارة الاستثمار الاستراتيجي الكوري–الأمريكي" إلى الجمعية الوطنية الكورية في 26 من الشهر الماضي، وهو التشريع الذي يفعل مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في 14 من الشهر ذاته، وتشمل استثمارات استراتيجية بقيمة 350 مليار دولار، ووفق بنود الاتفاق، يبدأ خفض الرسوم مباشرة من الشهر الذي يتم فيه تقديم مشروع القانون رسميا.

وفي اليوم نفسه، أرسلت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية خطابا إلى الجانب الأمريكي تطلب فيه التسريع في نشر القرار في السجل الفيدرالي الأمريكي لضمان تطبيق الخفض الجمركي بشكل رجعي.

ومن المتوقع أن تصدر قريبا الإجراءات القانونية النهائية لنشر القرار رسميا في السجل الفيدرالي، ما يمهد لبدء تنفيذ التخفيضات على واردات السيارات وقطع الغيار من كوريا الجنوبية.

واختتم لوتنيك تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزامات الاستثمارية الجديدة "تمثل خطوة تعزز العلاقات الاقتصادية وتدعم فرص العمل داخل الولايات المتحدة"، مشيرا إلى تطلع بلاده لمواصلة التعاون التجاري الوثيق مع كوريا لتحقيق نمو اقتصادي مشترك.

الولايات المتحدة الرسوم الجمركية السيارات الكورية وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الصناعات المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

بالصور

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

كيا EV2
كيا EV2
كيا EV2

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

Spotify يكشف عن عام استثنائي للموسيقى المصرية وعمرو دياب يتصدر قائمة فناني مصر

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

منى زكي تخطف الأنظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم الست بمهرجان مراكش

منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش

فيديو

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد