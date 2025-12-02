قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

الأكثر توفيرا للوقود.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري

كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري مع بداية شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه، ما يعكس تحركا واضحا من الشركات؛ لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏5 سيارات زيرو في السوق المصري ‏ أكثر توفيرا للوقود.

‏1– إم جي 5‏

تتسارع السيارة إم جي 5 من الثبات إلى 100 كم/س خلال 12.5 ثانية، وتعتمد على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 120 حصانًا ‏وعزم 150 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ‏CVT‏، ويبلغ استهلاكها للوقود نحو 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

فيما ‏تتراوح أسعار السيارة إم جي 5، بين 799,990 و899,990 جنيه.‏

‏2– سوزوكي سويفت

تأتي السيارة ‏ سوزوكي سويفت بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي، بقوة 81 حصانًا وعزم 111 نيوتن متر، مع ناقل حركة ‏أوتوماتيكي. وتتميز السويفت باستهلاك اقتصادي للوقود يصل إلى نحو 4 لترات لكل 100 كيلومتر. 

ويصل سعر السيارة سوزوكي سويفت إلى ‏‏849,900 جنيه.‏

3– بروتون ساجا

تعتمد السيارة بروتون ساجا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي، ينتج قوة 95 حصانًا وعزم دوران يبلغ 120 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر. 

أما سعر السيارة بروتون ساجا في السوق فيبلغ حوالي 670,000 جنيه.

‏4– نيسان جوك

تأتي السيارة ‏نيسان جوك بمحرك تيربو 3 سلندر سعة 1000 سي سي، ينتج 115 حصانًا وعزم 200 نيوتن متر، متصل بناقل حركة ‏أوتوماتيكي من 7 سرعات. وتحقق السيارة تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال 10.4 ثانية، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي ‏‏4.8 لتر لكل 100 كيلومتر. 

وتتراوح أسعار السيارة نيسان جوك بين 1,075,000 و1,175,000 جنيه.‏   

5– أوبل كورسا

تعتمد السيارة ‏أوبل كورسا على محرك تيربو سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 130 حصانًا وعزم 230 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال 8.7 ثانية، فيما يبلغ استهلاكها للوقود حوالي 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر. 

ويصل سعر السيارة أوبل كورسا إلى 1,150,000 جنيه.

