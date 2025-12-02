هل هاتفك منهم .. تحديث HyperOS 3 يصل أخيرًا إلى تلك الهواتف

بعد أشهر من الترقب، تُطلق شركة شاومي أخيرًا أحدث إصدار من نظام HyperOS لمستخدمي هواتفها الذكية الرائدة في الهند. وكانت الشركة قد أطلقت سابقًا تحديث HyperOS 3 عالميًا، والآن، يتلقى مستخدمو هواتف Xiaomi 15 وXiaomi 15 Ultra في الهند هذا التحديث رسميًا أيضًا.

تحديث HyperOS 3 لهاتف Xiaomi 15



أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة للتو عبر حسابها الرسمي على X، مؤكدةً بدء وصول تحديث HyperOS 3 إلى سلسلة هواتف Xiaomi 15. ويشمل ذلك هاتف Xiaomi 15 الأساسي وهاتف Xiaomi 15 Ultra الرائد. يُذكر أن الشركة كانت قد بدأت في طرح تحديث HyperOS 3 عالميًا لهذه الأجهزة الرائدة في نهاية أكتوبر .



حتى أن شاومي أطلقت تحديثًا عالميًا عبر الهواء (OTA) لنظام HyperOS 3 الشهر الماضي. ولكن مؤخرًا، أعلنت الشركة عن واجهة المستخدم المخصصة المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 16 في السوق الهندية بأنها " ستتوفر قريبًا ". لذا، إليك كل ما يمكنك توقعه من هذا التحديث.

تحديث HyperOS

تحديث HyperOS

في سياق متصل، أعلنت شركة POCO للتو عن الجدول الزمني لإصدار نظام HyperOS 3 وقائمة الأجهزة المؤهلة . كما أطلقت الشركة مجموعة من المنتجات الجديدة التي تعمل بنظام HyperOS، مثل قفل الباب الذكي Xiaomi Smart Door Lock M40 وجهاز ترطيب هواء السيارة الذكي. يمكنك أيضًا النقر هنا للاطلاع على أحدث إصلاحات الأخطاء والمشاكل المعروفة لهذا النظام الذي يؤثر على هواتف Xiaomi وRedmi وPOCO الذكية.