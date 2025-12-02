قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
إكسترا نيوز: مصر تواصل تقديم المساعدات إلى قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي
هل هاتفك منهم .. تحديث HyperOS 3 يصل أخيرًا إلى تلك الهواتف

لمياء الياسين

بعد أشهر من الترقب، تُطلق شركة شاومي أخيرًا أحدث إصدار من نظام HyperOS لمستخدمي هواتفها الذكية الرائدة في الهند. وكانت الشركة قد أطلقت سابقًا تحديث HyperOS 3 عالميًا، والآن، يتلقى مستخدمو هواتف Xiaomi 15 وXiaomi 15 Ultra في الهند هذا التحديث رسميًا أيضًا.

تحديث HyperOS 3 لهاتف Xiaomi 15 
 

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة للتو عبر حسابها الرسمي على X، مؤكدةً بدء وصول تحديث HyperOS 3 إلى سلسلة هواتف Xiaomi 15. ويشمل ذلك هاتف Xiaomi 15 الأساسي وهاتف Xiaomi 15 Ultra الرائد. يُذكر أن الشركة كانت قد بدأت في طرح تحديث HyperOS 3 عالميًا لهذه الأجهزة الرائدة في نهاية أكتوبر .


حتى أن شاومي أطلقت تحديثًا عالميًا عبر الهواء (OTA) لنظام HyperOS 3 الشهر الماضي. ولكن مؤخرًا، أعلنت الشركة عن واجهة المستخدم المخصصة المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 16 في السوق الهندية بأنها " ستتوفر قريبًا ". لذا، إليك كل ما يمكنك توقعه من هذا التحديث.

في سياق متصل، أعلنت شركة POCO للتو عن الجدول الزمني لإصدار نظام HyperOS 3 وقائمة الأجهزة المؤهلة . كما أطلقت الشركة مجموعة من المنتجات الجديدة التي تعمل بنظام HyperOS، مثل قفل الباب الذكي Xiaomi Smart Door Lock M40 وجهاز ترطيب هواء السيارة الذكي. يمكنك أيضًا النقر هنا للاطلاع على أحدث إصلاحات الأخطاء والمشاكل المعروفة لهذا النظام الذي يؤثر على هواتف Xiaomi وRedmi وPOCO الذكية.

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

الأنبا إبراهيم يشارك في القداس ضمن الزيارة الرسولية للبابا لاون إلى لبنان

توقيع بروتوكول التعاون

تعاون مصري بوسني لتعزيز تنقّل الأيدي العاملة وتبادل الخبرات

جنود الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تندد بمخططات إسرائيل في رفح الفلسطينية

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

