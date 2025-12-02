شاومي تستعد لقفزة في صوت الفيديو بهواتفها الرائدة

تستعد شاومي لتقديم ترقية صوتية كبيرة في سلسلة هواتفها الرائدة القادمة Xiaomi 16، عبر تبنّي حزمة OZO Audio المطوّرة أصلًا من نوكيا، في خطوة تهدف إلى نقل جودة تسجيل الصوت في الفيديو إلى مستوى ينافس الكاميرات الاحترافية والهواتف المنافسة.

قد تجعل هذه الإضافة تصوير الحفلات والمناسبات واللقطات في الأماكن المفتوحة أكثر احترافية وأقل إزعاجًا بالضوضاء والرياح.​

ما هي OZO Audio ولماذا تعود الآن؟

OZO Audio ليست تقنية جديدة بالكامل، إذ طُوّرت في البداية لكاميرات نوكيا ذات تصوير 360 درجة، قبل أن تعتمدها شركات مثل Asus وOppo وOnePlus في بعض هواتفها.

التقنية عبارة عن حزمة أدوات برمجية متقدمة لمعالجة الصوت، تهدف إلى جعل التسجيل عبر الميكروفونات الصغيرة في الهاتف أكثر وضوحًا وواقعية في ظروف التصوير اليومية.​

أدوات صوتية احترافية داخل الهاتف

تجمع OZO Audio بين عدة مميزات رئيسية، أبرزها ميزة “Audio Zoom” التي تسمح بالتركيز على مصدر صوت محدد في المشهد مع تقليل الأصوات المحيطة، وميزة “Audio Windscreen” التي تقوم بقص ضوضاء الرياح رقميًا عند التصوير في الهواء الطلق.

كما تضيف التقنية وضع “3D Audio” لالتقاط مشهد صوتي محيطي يمنح إحساسًا أكثر غمرًا عند الاستماع عبر سماعات الرأس أو مكبرات صوت جيدة.​

منافسة مباشرة لآبل وغوغل في ذكاء الصوت

يأتي تحرك شاومي في سياق “سباق الصوت الذكي” في الهواتف؛ إذ تمتلك آبل منذ سنوات ميزة “Audio Zoom” في بعض هواتف آيفون، بينما تقدم هواتف بيكسل من غوغل خصائص مثل “Speech Enhancement” لعزل صوت المتحدث عن الضوضاء.

ورغم أن تنفيذ هذه الميزات لدى آبل و جوجل نال إشادة واسعة، إلا أن حزمة OZO تبدو أوسع على الورق من حيث عدد الأدوات والتخصيصات الممكنة للصوت.​

ليست حصرية على Xiaomi 16 فقط

لا يقتصر التقرير على الجيل القادم؛ فمصادر التسريب تشير إلى أن شاومي ستطرح OZO Audio كذلك لمجموعة من هواتفها الرائدة الحالية عبر تحديث HyperOS 3. من بين الأجهزة المذكورة Xiaomi 14 Ultra وسلسلة Xiaomi 15، ما يمنح مستخدمي هذه الهواتف ترقية مجانية مهمة في جانب الصوت دون الحاجة لتبديل أجهزتهم.​

ترقية مهمة لصنّاع المحتوى

بالنسبة لصانعي المحتوى ومدوني الفيديو الذين يعتمدون على هواتف شاومي، تعني هذه الخطوة الحصول على “عدة صوت مدمجة” تساعد في تسجيل مشاهد السفر، الفلوجات، والحفلات بجودة أعلى ودون ملحقات خارجية.

الجمع بين كاميرات متقدمة في هواتف شاومي الرائدة وتحسينات OZO Audio قد يجعل هذه الأجهزة أكثر جاذبية لمن يبحث عن هاتف واحد يكفي للتصوير والنشر مباشرة.​

خطوة متأخرة… لكنها عملية

يوضح التقرير أن شاومي تبدو وكأنها “تلاحق الركب” بعد سنوات من تركيز السوق على الكاميرا والصورة أكثر من الصوت، لكن اختيار تقنية مجرَّبة مثل OZO Audio يمنحها طريقًا مختصرًا لتعويض الفارق.

ورغم أن التقنية ليست جديدة تمامًا، فإن دمجها في واجهة HyperOS وتقديمها على نطاق واسع في هواتف حديثة وقديمة يجعلها واحدة من أكثر الترقيات الصوتية العملية في سوق الهواتف لعام 2025.