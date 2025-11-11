Xiaomi Buds 6.. شاومي تطلق سماعتها اللاسلكية الرخيصة

إذا كنت تبحث عن سماعة أذن لاسلكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سماعات شاومي بودز 6 والتي يتوقع إطلاقها قريبا ومن المتوقع أن تُمثل سماعات الأذن الجديدة أحدث منتجات شاومي من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية

مواصفات سماعة Xiaomi Buds 6

حصلت سماعة Xiaomi Buds 6 على اعتماد في الإمارات العربية المتحدة، مما يشير إلى إطلاقها عالميًا قريبًا

رُصدت سماعة شاومي بودز 6 TWS القادمة من عملاق التكنولوجيا الصيني، وهي تحصل على شهادة TDRA.

وُجدت في قاعدة البيانات برقم طراز M2540E1. ورغم أن القائمة لا تكشف عن تفاصيل أدق، مثل مواصفاتها أو ميزاتها أو تصميمها أو سعرها أو تفاصيل إصدارها، إلا أنها تؤكد أنها سماعة لاسلكية قابلة للاقتران عبر اتصال بلوتوث، ومن المرجح إطلاقها قريبًا.

سماعات شاومي بودز 5

تُعدّ سماعات Xiaomi Buds 6 خليفةً لسلسلة Xiaomi Buds 5. للتذكير، طُرحت سماعات Xiaomi Buds 5 عالميًا في سبتمبر 2024 ، بينما طُرحت سماعات Xiaomi Buds 5 Pro في فبراير 2025.

لذا، يُمكننا توقع مواصفات وميزات متطورة مثل إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، ودعم الصوت المكاني، وتقنية aptX بدون فقدان، وغيرها الكثير.

للتذكير، كان تصميم سماعات Buds 5 الأساسية شبه داخل الأذن، بينما جاء طراز Pro مزودًا برؤوس أذن من السيليكون لعزل أفضل للضوضاء السلبية.

جاءت كلتا سماعتي الأذن اللاسلكية TWS بتصميم ساق، لذا من المرجح أن تقدم شاومي تصميمًا مشابهًا مرة أخرى في سماعات Xiaomi Buds 6.

تشمل الميزات البارزة الأخرى في الطرازات القديمة تقنية Dolby Atmos، وتقنية ENC المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمكالمات أكثر وضوحًا، وضبط الصوت من Harman، وتصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار.