الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
قرار من المحكمة بشأن دعوى شركة عقارية بالتجمع ضد شادي محمد
أول تعليق من جمعية المؤلفين والملحنين على حفل أم كلثوم في إسرائيل l خاص
Xiaomi Buds 6.. شاومي تطلق سماعتها اللاسلكية الرخيصة

سماعة أذن لاسلكية
سماعة أذن لاسلكية
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن سماعة أذن لاسلكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سماعات شاومي بودز 6 والتي يتوقع إطلاقها قريبا ومن المتوقع أن تُمثل سماعات الأذن الجديدة أحدث منتجات شاومي من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية

مواصفات سماعة Xiaomi Buds 6 

حصلت سماعة Xiaomi Buds 6 على اعتماد في الإمارات العربية المتحدة، مما يشير إلى إطلاقها عالميًا قريبًا
رُصدت سماعة شاومي بودز 6 TWS القادمة من عملاق التكنولوجيا الصيني، وهي تحصل على شهادة TDRA. 

وُجدت في قاعدة البيانات برقم طراز M2540E1. ورغم أن القائمة لا تكشف عن تفاصيل أدق، مثل مواصفاتها أو ميزاتها أو تصميمها أو سعرها أو تفاصيل إصدارها، إلا أنها تؤكد أنها سماعة لاسلكية قابلة للاقتران عبر اتصال بلوتوث، ومن المرجح إطلاقها قريبًا.

سماعات شاومي بودز 5

سماعات شاومي بودز 5


 تُعدّ سماعات Xiaomi Buds 6 خليفةً لسلسلة Xiaomi Buds 5. للتذكير، طُرحت سماعات Xiaomi Buds 5 عالميًا في سبتمبر 2024 ، بينما طُرحت سماعات Xiaomi Buds 5 Pro في فبراير 2025. 

لذا، يُمكننا توقع مواصفات وميزات متطورة مثل إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، ودعم الصوت المكاني، وتقنية aptX بدون فقدان، وغيرها الكثير.

 للتذكير، كان تصميم سماعات Buds 5 الأساسية شبه داخل الأذن، بينما جاء طراز Pro مزودًا برؤوس أذن من السيليكون لعزل أفضل للضوضاء السلبية.

جاءت كلتا سماعتي الأذن اللاسلكية TWS بتصميم ساق، لذا من المرجح أن تقدم شاومي تصميمًا مشابهًا مرة أخرى في سماعات Xiaomi Buds 6. 

تشمل الميزات البارزة الأخرى في الطرازات القديمة تقنية Dolby Atmos، وتقنية ENC المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمكالمات أكثر وضوحًا، وضبط الصوت من Harman، وتصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار. 

