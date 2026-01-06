كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

تمر السنين ويمضي معها العمر، تتغير معها ملامحنا وطباعنا وأحلامنا .... ننتقل من مكان إلى مكان ومن مرحلة إلى أخرى ونصنع في كل مكان ذكرى خاصة مع أشخاص معينين .... ثم نتعجب كيف لتلك السنوات أن تمر بكل هذه السرعة دون أن نشعر ونشتاق إلى الماضي .... ثم نكتشف أن لكل زمن تفاصيله الخاصة ومشاعره المميزة التي تليق عليه .... قد نشتاق لزمن مضى ليس لأننا الآن أسوأ بل لأن الماضي كان مميزًا بشيء أو لرغبتنا في استعادة لحظات جميلة عشناها.

الماضي عشناه بكل تفاصيله وذكرياته الحلوة والمرة، وكلما بدا الحاضر مختلفًا بمتطلباته وتحدياته اشتقنا للماضي ببساطته وبراءته، في الماضي كانت أبسط الأشياء تسعدنا لأن أحلامنا كانت وردية، خاصة مرحلة الطفولة الجميلة .... مهما تطورنا ونضجنا وكبرنا بالعمر والمقام، يبقى الماضي جزءًا منا، وذكرياته تظل محفورة في أذهاننا، تؤثر على مشاعرنا وتشكل هويتنا .... الماضي يشكل تاريخنا وأصلنا الذي يجب أن نكون فخورين به دائمًا، معترفين به، محبين جدًا لنسختنا القديمة قبل التطوير، فلولاها ما كنا اليوم لنتطور ونتغير ونتحدث.

نسختنا القديمة هي جزء من تاريخنا، وهي التي شكلتنا وجعلتنا على ما نحن عليه اليوم .... ومع ذلك، هناك من ينكر ماضيه أو يحاول الهروب منه، ظنًا منه أن ذلك سيجعله يبدو أكثر تطورًا أو أن ماضيه ليس جيدًا بما يكفي .... لكن هذا النوع من التفكير يمكن أن يكون له عواقب سلبية، حيث يمكن أن يؤدي إلى فقدان الهوية والانفصال عن الجذور والتاريخ الشخصي. عندما ننكر ماضينا، ننكر جزءًا من أنفسنا، ونفقد الاتصال بالذكريات والتجارب التي شكلتنا .... هذا يمكن أن يؤدي إلى شعور بالضياع والارتباك، حيث نفقد الإحساس بالذات والانتماء .... بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي إنكار الماضي إلى فقدان الدروس المستفادة من التجارب السابقة، والتي يمكن أن تكون قيمة في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

من المهم أن نتعلم قبول أنفسنا وقبول ماضينا، بكل ما فيه من لحظات جميلة ومؤلمة .... لأنه جزء من حياة كاملة نعيشها وعلينا أن نتعرف على أنفسنا القديمة، ونحبها، ونقبلها كما هي .... علينا أن نأخذ من الماضي دروسًا مستفادة في حاضرنا .... ونسعى للتطور والتغيير للأفضل، ولكن ونحن متقبلين لتاريخنا وماضينا الذي يجب أن نتخذه قاعدة أساسية نبني عليها .... ماضيك هو هويتك، أصلك الذي منه صنعت قوتك اليوم، فلا تنكر ما أنت عليه، ولا تنسى ما كنت فيه، لأن كل لحظة عشتها صنعت منك الشخص الذي أنت عليه اليوم وكل لحظة عشتها جزء لا يتجزأ من نفسك.