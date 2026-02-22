مفكر وباحث إسلامي أردني: التكافل الاجتماعي هو روح الحياة وسبيل رفع الإنسانية

قال الدكتور حمدي مراد اامفكر والباحث الإسلامي الأردني، إنّ التكافل الاجتماعي والقيم الإنسانية ليست محدودة بأمة أو شعب معين، بل هي دعوة للإنسانية جمعاء، مستشهداً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر"، ومشددًا على أن حياة الإنسان لا معنى لها دون مراعاة الآخرين والتعاون معهم في مختلف جوانب الحياة.

وأضاف خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "هدى للناس"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التعاون ينطلق من الرحمة والوعي بالمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، مؤكداً أن الإنسان مأمور بأن يكون جزءاً من مجتمع متكامل يحترم جميع مخلوقات الله ويعمر الأرض بالقيم الأخلاقية والرحمة.

وتابع أن الارتقاء بالمجتمع يكون عبر توسيع دائرة العلاقة بين الغني والفقير، القوي والضعيف، السائل والمسؤول، بحيث يشكل الجميع حالة واحدة في نظر الله.

وأكد أن المحبة والأمن والسلام يتحققان عبر الالتزام بالقيم الروحية والتعاون على البر والتقوى، مبيناً أن حياة الإنسان لا تنجح إلا بالارتقاء بنفسه وروحه لتشمل الآخرين، وأن المجتمع الذي يتأسس على المحبة والرحمة هو مجتمع قادر على مواجهة المآسي والحروب والنزاعات، ليكون خير أمة أخرجت للناس.

