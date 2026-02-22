قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
عراقجي: سنضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط إذا هاجمتنا الولايات المتحدة
كل واحد فيهم عنده صفات قوية جدا| نجل محمد فاروق: معاملة والدي وجدي أكسبتني الثقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مفكر وباحث إسلامي أردني: التكافل الاجتماعي هو روح الحياة وسبيل رفع الإنسانية

حمدي مراد
حمدي مراد
رنا عبد الرحمن

قال الدكتور حمدي مراد اامفكر والباحث الإسلامي الأردني، إنّ التكافل الاجتماعي والقيم الإنسانية ليست محدودة بأمة أو شعب معين، بل هي دعوة للإنسانية جمعاء، مستشهداً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر"، ومشددًا على أن حياة الإنسان لا معنى لها دون مراعاة الآخرين والتعاون معهم في مختلف جوانب الحياة.

وأضاف خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "هدى للناس"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التعاون ينطلق من الرحمة والوعي بالمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، مؤكداً أن الإنسان مأمور بأن يكون جزءاً من مجتمع متكامل يحترم جميع مخلوقات الله ويعمر الأرض بالقيم الأخلاقية والرحمة.

وتابع أن الارتقاء بالمجتمع يكون عبر توسيع دائرة العلاقة بين الغني والفقير، القوي والضعيف، السائل والمسؤول، بحيث يشكل الجميع حالة واحدة في نظر الله.

وأكد أن المحبة والأمن والسلام يتحققان عبر الالتزام بالقيم الروحية والتعاون على البر والتقوى، مبيناً أن حياة الإنسان لا تنجح إلا بالارتقاء بنفسه وروحه لتشمل الآخرين، وأن المجتمع الذي يتأسس على المحبة والرحمة هو مجتمع قادر على مواجهة المآسي والحروب والنزاعات، ليكون خير أمة أخرجت للناس.
https://www.youtube.com/watch?v=YLnpYfhdfdE

الاخلاق اعمار الارض الاسلام القاهرة الإخبارية

