محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

التخن بشرف.. ابنة رجل الأعمال محمد فاروق تكشف سر إطلاق مطعم "ماميناس" تكريمًا للجدات

دينا ابنة رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم
دينا ابنة رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم
محمود محسن

كشفت دينا ابنة رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم، عن رحلتها في عالم المطاعم والأغذية، مشيرة إلى أن مطعمها "ماميناس" جاء فكرة شخصية مستوحاة من جدتها وأيضًا كرمز لكل الجدات.

وقالت: "ماميناس جدتي، بس هي ماما نيفين.. آه، بس هي فكرة المطعم آه أنا مسمياه عليها، بس هي فكرة لكل الـ Grandmothers لأي حد، يعني هي فكرة المطعم إنك تاكلي أكل البيت، أكل حلو، أكل Passed down من جيل لجيل".


وأضاف فاروق في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن المطعم يسعى لإحياء المطبخ المنزلي بطريقة حديثة، مع التركيز على الوصفات التقليدية التي تحمل ذكريات الطفولة.

وأوضحت دينا فلسفة مطعمها الخاصة فيما يتعلق بالأطعمة الشهية، قائلة: "التخن بشرف دي صراحة مش من ماميناس ولا من نانا، بس من بوبي.. لأن بوبي كان تخين.. تقريباً إحنا كلنا برضه يعني مش هو بس.. بس هي الفكرة إنك لو هتتخني، الأكل لازم يبقى مستاهل إنك تتخني عليه، ما تاكليش بس عشان بتاكلي".

وواصلت أن الهدف هو منح الزبائن تجربة متكاملة تجمع بين الطعم الشهي والمتعة النفسية، مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة في الأطباق.
 

محمد فاروق المطعم المطبخ لميس الحديدي الهوية المصرية

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

