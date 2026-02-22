التخن بشرف.. ابنة رجل الأعمال محمد فاروق تكشف سر إطلاق مطعم "ماميناس" تكريمًا للجدات

كشفت دينا ابنة رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم، عن رحلتها في عالم المطاعم والأغذية، مشيرة إلى أن مطعمها "ماميناس" جاء فكرة شخصية مستوحاة من جدتها وأيضًا كرمز لكل الجدات.

وقالت: "ماميناس جدتي، بس هي ماما نيفين.. آه، بس هي فكرة المطعم آه أنا مسمياه عليها، بس هي فكرة لكل الـ Grandmothers لأي حد، يعني هي فكرة المطعم إنك تاكلي أكل البيت، أكل حلو، أكل Passed down من جيل لجيل".



وأضاف فاروق في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن المطعم يسعى لإحياء المطبخ المنزلي بطريقة حديثة، مع التركيز على الوصفات التقليدية التي تحمل ذكريات الطفولة.

وأوضحت دينا فلسفة مطعمها الخاصة فيما يتعلق بالأطعمة الشهية، قائلة: "التخن بشرف دي صراحة مش من ماميناس ولا من نانا، بس من بوبي.. لأن بوبي كان تخين.. تقريباً إحنا كلنا برضه يعني مش هو بس.. بس هي الفكرة إنك لو هتتخني، الأكل لازم يبقى مستاهل إنك تتخني عليه، ما تاكليش بس عشان بتاكلي".

وواصلت أن الهدف هو منح الزبائن تجربة متكاملة تجمع بين الطعم الشهي والمتعة النفسية، مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة في الأطباق.

