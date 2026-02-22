دينا محمد فاروق: شغفي بخبز الحلويات والكيك كان سبب دخولي عالم المطاعم بعيدا عن "موبيكا"

كشفت دينا ابنة رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم، أنّ شغفها بالمطبخ المنزلي كان الدافع الأساسي لدخول عالم المطاعم، بعيدًا عن أعمال العائلة في "موبيكا".

وقالت دينا: "مش عارفة ليه دخلت في مجال الأكل أصلاً، أنا دايماً كنت بحب أخبز في البيت، كنت بعمل كيك وبخبز، بس ماما كمان كدة، وهي بتعمل كل حاجة في البيت، وأكلها ده عندنا أهم حاجة".

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن مهاراتها في إعداد الحلويات والأطباق التقليدية شكلت قاعدة قوية لتأسيس مشروعها الخاص.



وأوضحت دينا أن أكثر الأطباق التي تحمل مكانة خاصة في قلبها هي المكرونة، حيث قالت: "بالنسبة لي المكرونة، أي نوع مكرونة ماما بتعمله".

وأكدت أن مطبخ العائلة يعتمد على الأطباق الكلاسيكية التي يحبها الجميع، وهو ما يضمن استمرارية التقاليد العائلية في الطعام.

وكشفت دينا عن طريقة تعامل عائلتها مع قوائم الطعام اليومية في المطعم، مشيرة إلى أن الأطباق الكلاسيكية هي الأكثر طلبًا بين الموظفين والعملاء: "مامي تكلمهم تقولهم عايزين تتغدوا إيه النهاردة وهم مش عايزين يقولوا إيه عشان هم في المكتب، هيقولوا لها The Classic عشان ده آمن يعني".