هل ترتفع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان؟.. شعبة الدواجن ترد

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتزايد التساؤلات حول أسعار الدواجن ومدى تأثيرها على ميزانية الأسر، خاصة مع ارتفاع الإقبال على شرائها خلال الشهر الكريم.

شعبة الدواجن بالغرفة التجارية تكشف المؤشرات الأولية للأسعار وتوضح العوامل المؤثرة عليها، لتقديم رؤية واضحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.

أسعار الدواجن تحددها التكلفة الفعلية

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن خلال شهر رمضان سيتم تحديدها بناءً على التكلفة الفعلية لكل دجاجة.

وأوضح أن الإقبال على الدواجن يرتفع خلال الشهر الكريم بنسبة تصل إلى 25%، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلا أن انخفاض مدخلات الإنتاج يمكن أن ينعكس بانخفاض الأسعار أيضاً.

وأشار إلى أن تكلفة كيلو الدواجن بالنسبة للمنتج تسجل اليوم نحو 75 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر أعلى من ذلك.

الكتكوت السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار

أوضح رئيس شعبة الدواجن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح أن سعر الكتكوت كان قد وصل إلى 35 جنيهًا، لكنه انخفض اليوم إلى 29 جنيهًا، مؤكدًا أن السعر العادل يجب ألا يتجاوز 20 جنيهًا.

وأضاف أن هذا العامل يُعد سببًا رئيسيًا في ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية.

تأثير انخفاض الدواجن البيضاء على الأسواق

وأشار عبد العزيز السيد إلى أن أسعار البط والرومي والدواجن البلدي تتأثر مباشرة بتحركات وانخفاضات أسعار الدواجن البيضاء.

وأكد أن أي انخفاض في أسعار الدواجن البيضاء عادة ما يتبعه انخفاض مماثل في أسعار الطيور البلدي، ما يسهم في التوازن السوقي وتخفيف الضغوط على المستهلك.

متابعة مستمرة للأسواق

شعبة الدواجن تواصل متابعة السوق بشكل يومي لتقديم المؤشرات الدقيقة للأسعار، وتعمل على التنسيق مع المنتجين والموردين لضمان استقرار الأسعار قدر الإمكان خلال الشهر الكريم.