دولة التلاوة يكرم الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي: ثاني قارئ في الإذاعة بعد الشيخ محمد رفعت

في حلقة خاصة من برنامج "دولة التلاوة"، الذي يُذاع على قناة «الناس»، تم تكريم الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي، أحد أعلام تلاوة القرآن في مصر.

البرنامج تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، وعُرض تقرير تليفزيوني أعدته وصوّرتْه الإعلامية إسعاد يونس، حيث سلط الضوء على مسيرة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي الذي يُعتبر من أبرز قراء القرآن في العصر الحديث.

نشأته ومسيرته

الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي وُلد عام 1890 في قرية شعشاع بالمنوفية، حيث نشأ في بيئة دينية مُحفزة، فحفظ القرآن على يد والده الشيخ محمود الشعشاعي قبل أن يُكمل عامه العاشر. في عام 1900، انتقل إلى طنطا حيث درس التجويد في المسجد الأحمدي، وكون فرقة خاصة لإنشاد التواشيح الدينية، قبل أن يقرر التفرغ لتلاوة القرآن الكريم.

تلاوته في المحافل الكبرى

من أبرز المحطات في حياة الشيخ الشعشاعي، تلاوته في عزاء سعد زغلول باشا وعدلي يكن باشا. وفي عام 1934، انضم إلى الإذاعة المصرية ليصبح ثاني قارئ يُسجل فيها بعد الشيخ محمد رفعت.

كما كان أول قارئ مصري يتلو القرآن الكريم في مكة المكرمة والمسجد النبوي عبر مكبرات الصوت.

وكان له أيضًا مشاركة هامة في الوقفة التاريخية في عرفات عام 1948.

إرثه الفني والديني

توفي الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي في 11 نوفمبر 1962، لكنه ترك إرثًا غنيًا من التلاوات العذبة التي حفرها في ذاكرة وقلوب الناس، وستظل أعماله خالدة في صفحات التاريخ.

هذا التقرير يُظهر ليس فقط قصة الشيخ الشعشاعي الشخصية، بل يسلط الضوء على إرثه الثقافي والديني الذي ساهم في إثراء المشهد الديني المصري والعالمي.