وتتوالى نفحات دولة التلاوة.. إهداء بقيمة مليون جنيه من رجل الأعمال إسلام نصر الله

استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، رجلَ الأعمال الدكتور إسلام نصر الله - بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لشكره على إهدائه مبلغًا قدره مليون جنيه مصري إلى برنامج «دولة التلاوة»، دعمًا لرسالة البرنامج الهادفة إلى نشر قيم القرآن الكريم ومعاني الجمال المستمدة منه، وتقديرًا لالتفاف العائلة المصرية حوله البرنامج ومواهبه.

وقد أثنى الوزير على هذه اللفتة الكريمة من رجل الأعمال الدكتور إسلام نصر الله، وقدم له الشكر على هذا الإهداء الكريم، معتبرًا أنه خطوة مقدّرة من إنسان كريم يعي المعاني والغايات النبيلة التي ارتبطت بالبرنامج واستقبلها الجميع بالسعادة والفرح.

من جانبه، أعرب الدكتور نصر الله عن سعادته بلقاء الوزير، معتبرًا أن البرنامج يأتي ضمن مبادرات متعددة قدمتها الوزارة بهدف بناء الإنسان، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتشجيع الأطفال والنشء على حفظ كتاب الله، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى محتوى إيجابي يعزز الهوية الدينية ويحصّن الأجيال الجديدة بالقيم السليمة.

كما وجه الدكتور نصر الله الدعوة إلى رجال الأعمال إلى دعم مثل هذه البرامج الجادة لما لها من أثر طيب وثواب عظيم في الدارين، فهذا في صميم الاستثمار في الإنسان والوعي والقيم الذي يتجاوز الحفظ والفهم إلى بناء شخصية متوازنة للأطفال والنشء، قائمة على الأخلاق والانضباط والالتزام، وهو ما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.