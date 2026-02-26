البابا تواضروس يعزي في وفاة القمص صموئيل عزيز بعد 31 سنة خدمة كهنوتية

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء، لنيافة الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا، ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب الفاضل القمص صموئيل عزيز، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته، وأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

وتوفي القمص صموئيل عزيز كاهن كنيسة القديس القوي الأنبا موسى، بمدينة المنيا عن عمر بلغ 81 سنة، بعد خدمة كهنوتية قاربت 31 سنة.

وُلد الأب المتنيح يوم 9 أبريل عام 1945، وسيمَ كاهنًا يوم 6 أغسطس عام 1995، ونال رتبة القمصية يوم 30 يونيو عام 2013.

وأقيمت صلوات تجنيزه بحضور أصحاب النيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا بقطر أسقف ديرمواس ودلجا ومجمع الآباء كهنة الإيبارشية، وشعب كنيسته.