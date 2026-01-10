القلق يسيطر على حسام حسن.. إكرامي: مواجهة كوت ديفوار ليست سهلة

تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن ظهور حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأخير في المؤتمر الصحفي لمباراة كوت ديفوار والمقرر لها مساء اليوم، موضحًا أن العميد ظاهر عليه القلق من منتخب «الأفيال».

وقال مهيب عبدالهادي خلال برنامجه اللعيب المذاع عبر إم بي سي مصر: «المؤتمرات الصحفية للمدربين قبل المواجهات دائمًا فيها تحفظ، ولكن حسام حسن باين عليه قلقان».ليرد إكرامي الشحات: «هو لازم وطبيعي يقلق، وصل لدور صعب»، مضيفًا: عجبني تصريحات مدرب كوت ديفوار الراجل بيتكلم بواقعية عن منتخب مصر، بس الخوف كله ليكون بينيمنا.

وأضاف: ربنا يكون في عونك يا حسام حسن وفي عونا إحنا كمان، ليقاطعه مهيب قائلًا: «معقول إحنا خايفين بالشكل ده»، ليتدخل إكرامي مجددًا: «يا مهيب متفتحش صدرك والنبي».

ويواجه منتحب مصر كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، مساء اليوم السبت عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على قناة bein max 1.