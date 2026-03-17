فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر ؟

يحتوي البصل الأخضر على نسبة عالية من مركبات الكبريت، التي تساعد على خفض مستوى السكر في الدم والتحكم في مستوياته، وتزيد أيضًا من نسبة الأنسولين في الدم بشكل طبيعي.

ويحمي البصل الأخضر من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، لأنه يحتوي على كثير من الفيتامينات التي تساعد على تقوية العظام مثل فيتامين "ج"، الذي له دور مهم في بناء الكولاجين الذي يحافظ على صحة العظام، وفيتامين "ك" الذي يحافظ أيضًا على صحة العظام وكثافتها.

وفى هذا التقرير نقدم لك تفاصيل فوائد البصل الأخضر للجسم وفقا لموقع هيلثي لاين.

فوائد البصل الأخضر للجسم:

١-يعالج البصل الأخضر جميع التهابات الجسم بشتى أنواعها؛ فهو فعال في التخلص من نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات المفاصل الروماتزميّة؛ لقدرته على وقف أكسدة الأحماض الدهنيّة داخل الجسم المسبب الرئيسيّ لحدوث الالتهابات من خلال احتوائه على الفلافونيدات.

٢-بساعد على تقليل الوزن الزائد والتخفيف من مشاكل السمنة المفرطة، حيث إنّه يساهم في إذابة الدهون الزائدة في الجسم، وتنشيط الجسم وتسريع عمليّات الأيض.

٣-يخفض من ارتفاع ضغط الدم الشرياني، كما يسيطر على مستوى الكولسترول في الدم، ويمنع ارتفاعه المسبب لأمراض القلب والشرايين، فهو يحتوي على مضادات أكسدة تمنع تلف الحامض النووي في الخلايا.

٤-يزيل التهابات العين ويقوي من الإبصار من خلال وضع قطرة واحدة من عصير البصل في كل عين.



٥-يخفف من آلام الأذن الناتجة عن التهابها، وذلك بوضع نقطتين من عصير البصل في كل منها.

٦-يفيد في التخلّص من بكتيريا القولون الضارة المسببة لمشاكل البواسير المؤلمة والمزعجة، كما يحسن عملية الهضم ويمنع الإصابة بالإمساك وانتفاخات البطن المتكررة، إضافة إلى دوره الفاعل في تقليل نسب الإصابة بالسرطانات وخاصة سرطان القولون.

٧-يقلل من آثار الكدمات على الوجه إذا تم خلطه بالقليل من زيت الزيتون أو زيت اللوز، كما يفيد في تحسين مظهر البشرة والتخلص من ظهور النمش على الجلد.

٨-يساعد على تنظيم نسب السكر في الدم لاحتوائه على الحديد والألياف والبوتاسيوم مقابل كمياتٍ محدودة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية.



٩-يحمي العظام من الإصابة بالهشاشة، ويساعد على تقويتها وتقليل نسب تعرضها للكسر، وذلك لاحتوائه على نسب عالية من فيتامين ك.

١٠-يخفف من تكرار مشاكل الحساسية بكل أنواعها.

يطرد السموم من الجسم على اعتباره أحد أهم مدرات البول، لذا فهو يقلل من فرص تكوّن الحصى والرمل في الكلى والمجاري البوليّة.

١١-يساعد على نمو الشعر وزيادة كثافته ومنعه من التساقط، كما يقتل الفطريات في فروة الرأس المسببة للحكة والقشرة المزعجة.