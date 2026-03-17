طبق جديد.. طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي

قدم الشيف أحمد شرارة ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي.

طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي

المكونات

- 500 غرام من فيليه الدجاج

- 4 فصوص ثوم مفرومة ناعماً

- 200 مل كريمة

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 1 ملعقة صغيرة ملح البحر الناعم (أو حسب الرغبة)

- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا (أو حسب الرغبة)

- 1 ملعقة صغيرة بابريكا حلوة

- ½ ملعقة صغيرة زعتر مجفف -

50 مل مرق دجاج

- 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

- حفنة من البقدونس الطازج المفروم (للتزيين)

- 1 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي

1. تبلي فيليه الدجاج جيدًا بالملح والفلفل والبابريكا والزعتر.

2. سخني زيت الزيتون والزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. أضيفي فيليه الدجاج واقليه حتى يصبح لونه ذهبيًا على كلا الجانبين (حوالي 4-5 دقائق لكل جانب)، ثم أخرجيه وضعيه جانبًا.

٣. أضف الثوم المفروم إلى المقلاة نفسها وقلّبه قليلًا حتى تفوح منه رائحة ذهبية صفراء - مع الحرص على عدم احتراقه.

٤. أزل الدهن من المقلاة بمرق الدجاج واتركه حتى يغلي قليلًا.

٥. أضف الكريمة وعصير الليمون، وقلّب المكونات معًا، ثم أعد شرائح الدجاج المقلية إلى المقلاة. خفّض الحرارة قليلًا واتركها على نار هادئة لمدة ٥-٧ دقائق حتى تنضج الصلصة وتصبح ذات قوام كريمي لذيذ.

٦. رشّ البقدونس الطازج وقدّمه فورًا، ويفضل مع الخبز المقرمش أو المعكرونة