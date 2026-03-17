مستقبل سلوت معلق.. مواجهة جالاتا سراي قد تحسم مصيره مع ليفربول

يعيش الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، فترة صعبة هذا الموسم، مع تراجع واضح في أداء الفريق والنتائج، ما وضعه تحت ضغوط متزايدة من الإدارة والجماهير، وسط تساؤلات متكررة حول قدرته على استعادة مسار الفريق والتألق في البطولات الأوروبية والمحلية.

جاء التعادل الأخير للفريق مع توتنهام هوتسبير 1-1 ليزيد من معاناة الريدز، بعد استثمار كبير تجاوز 600 مليون دولار في سوق الانتقالات دون تحقيق الانعكاس المرجو على الأداء داخل الملعب.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن مواجهة ليفربول المقبلة أمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا قد تكون حاسمة لمستقبل سلوت، إذ أن أي إخفاق أو فشل في التأهل قد يسرع رحيله عن النادي.

ويحتاج الفريق الإنجليزي إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل لتعويض خسارة مباراة الذهاب 1-0 وضمان بلوغ ربع النهائي.

وفي حال اتخاذ إدارة ج ليفربول قرار الإقالة، يُرجح أن يتولى الأسطورة ستيفن جيرارد قيادة الفريق مؤقتًا حتى تحديد المدرب الجديد.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، ما يزيد الضغوط على المدرب واللاعبين خلال المباريات القادمة داخل قلعة "أنفيلد".