بأقوى معالج .. إليك مواصفات جهاز وان بلس اللوحي OnePlus Pad 3

أطلقت شركة ون بلس العام الماضي جهاز ون بلس باد 2 برو في الصين، المزود بمعالج سنابدراجون 8 إيليت. والآن، يكشف تسريب جديد أن الإصدار الأحدث منه قد يكون قريباً. كما يكشف التسريب نفسه أن الشركة قد تعمل على جهاز لوحي رائد صغير الحجم.

مواصفات جهاز OnePlus Pad 3 Pro

بحسب موقع Digital Chat Station، من المتوقع أن يأتي جهاز OnePlus Pad 3 Pro بشاشة كبيرة مخصصة قياس 13.2 بوصة، مدعومة بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس. كما يُشاع أنه سيُقدم بمواصفات عالية، تشمل ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1.

من المتوقع أن يحتوي جهاز Pad 3 Pro على بطارية بسعة تتجاوز 10000 مللي أمبير في الساعة.



وكما كان جهاز OnePlus Pad 2 Pro الذي صدر العام الماضي مبنياً على جهاز Oppo Pad 4 Pro، فمن المرجح أن يحمل جهاز OnePlus Pad 3 Pro أوجه تشابه مع جهاز Oppo Pad 5 Pro القادم ، والذي يقال إنه يتميز بشاشة مقاس 13.2 بوصة، وشريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5 ، وبطارية سعة 13000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 وات، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

تفاصيل رئيسية حول جهاز OnePlus Pad Mini



يشير التسريب نفسه أيضاً إلى جهاز لوحي أصغر قيد التطوير حالياً. ورغم أن شركة DCS لم تذكر اسمه، فمن المحتمل أن يُطلق عليه اسم OnePlus Pad Mini .

وفقا للتسريبات سيأتي الجهاز مزود بشاشة مقاس 8.8 بوصة، وقد يعمل بمعالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس و قد يتضمن هذا الطراز الصغير خيار شاشة غير لامعة أو ذات إضاءة ناعمة، ومن المتوقع أن يركز على توفير تجربة استخدام متوازنة وشاملة. ووفقًا للجدول الزمني الحالي الذي أشار إليه المُسرّب، قد يُطلق الجهاز اللوحي الأكبر حجمًا أولًا، يليه الطراز الأصغر لاحقًا.

قد يحمل هذا الجهاز بعض أوجه التشابه مع جهاز Oppo Pad Mini الذي يُشاع أنه يحمل رقم الطراز OPD2511.

على الجانب الآخر قد يتوفر جهاز Oppo بخيارات تخزين مختلفة، مثل 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت. وقد يتوفر بألوان مثل البنفسجي الداكن، والذهبي الفاتح، والبني الموكا.

من المتوقع أن تعلن شركة ون بلس عن هاتف ون بلس 15T في أبريل في الصين. ومن المرجح أن يتم إطلاق جهاز ون بلس باد 3 برو بالتزامن مع إطلاق هاتف 15T.