العيد فرحة.. طريقة عمل البسكويت بوصفة اقتصادية

مع ارتفاع أسعار علب الكعك والبسكويت تلجأ ربات المنزل إلى معرفه تنفيذها بوصفات اقتصادية لتنفيذها بنفسها.
وفى هذا السياق نقدم لك طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.
طريقة عمل بسكويت العيد
المكونات
1 كيلو دقيق فاخر
500 جرام زبدة باردة
2 كوب ونصف سكر بودرة
4 بيضات
نصف كوب حليب دافئ
1 ملعقة كبيرة ممسوحة نشادر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
خفق الزبدة والسكر: نضرب الزبدة الباردة مع السكر البودرة جيداً حتى يصبح الخليط كريمي وفاتح اللون .
إضافة البيض: نضيف البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا ونستمر في الخفق .
النشادر والحليب: نذوب النشادر في الحليب الدافئ ثم نضيفه للخليط .
الدقيق: نضيف الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ونقلب "لم" بدون عجن كثير .
التشكيل: نشكل العجينة بالماكينة أو كيس الحلواني في صواني مدهونة خفيف .
التسوية: يدخل الفرن على درجة حرارة 180°C حتى يصبح ذهبياً