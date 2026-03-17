تكنولوجيا وسيارات

لماذا تتحول بوجيهات السيارة إلى اللون الأسود.. إليك الأسباب

البوجيهات
البوجيهات
عزة عاطف

تعد شمعات الاحتراق (البوجيهات) بمثابة مرآة تعكس كفاءة عملية الاحتراق داخل المحرك سواء كان ذلك في السيارات أو الدراجات الآلية حيث تعطي ألوان رؤوس الشمعات مؤشرات دقيقة حول حالة المحرك. 

وفي الوقت الذي يجب أن تظهر فيه الشمعات بلون بني فاتح أو رمادي بسيط فإن تحولها للون الداكن أو الأسود القاتم يعد إشارة صريحة لوجود خلل يتطلب التدخل الفوري لتجنب تراجع الأداء أو تلف الأجزاء الداخلية للمحرك.

اختلال نسبة خلط الوقود والهواء والاحتراق الغني

السبب الأكثر شيوعًا لتحول شمعة الاحتراق للون الأسود هو اختلال النسبة بين الوقود والهواء داخل غرفة الاحتراق فيما يعرف تقنيًا بالمحرك الذي يعمل بخليط غني. 

ويحدث هذا عندما يتم ضخ كمية وقود تزيد عن حاجة الهواء المتاح للاحتراق مما يؤدي لترسب كربون جاف على رأس الشمعة. 

وتؤدي هذه الحالة إلى زيادة استهلاك الوقود بشكل ملحوظ وفقدان قوة المحرك مع خروج دخان أسود من العادم في بعض الأحيان.

تسرب الزيت إلى غرفة الاحتراق والتلوث الزيتي

في الحالات الأكثر خطورة يظهر اللون الأسود بشكل لامع أو رطب نتيجة تلوث شمعة الاحتراق بالزيت داخل غرفة الاحتراق. 

ويحدث هذا التسرب عادة بسبب تآكل حلقات المكبس (الشنابر) أو تلف موانع تسرب الصمامات مما يسمح لزيت المحرك بالدخول والاحتراق مع الخليط. 

وتؤدي هذه الترسبات الزيتية إلى إعاقة عمل الشمعة ومنعها من توليد الشرارة اللازمة مما يسبب تعثرًا في عمل المحرك واهتزازات واضحة أثناء القيادة.

مخاطر إهمال تغيير الشمعات السوداء وتأثير الحرارة

تؤثر حالة شمعة الاحتراق بشكل مباشر على درجة حرارة المحرك الداخلية حيث أن الشمعة السوداء التي تعاني من ترسبات كربونية تفقد قدرتها على نقل الحرارة بكفاءة.

 وعلى الجانب الآخر فإن الشمعات التي تظهر بلون فاتح جدًا تشير إلى خليط فقير يزيد من حرارة المحرك لدرجات خطيرة قد تذيب رؤوس المكابس. 

لذا فإن الحفاظ على اللون المثالي للشمعة يضمن بقاء المحرك ضمن نطاق التشغيل الآمن ويطيل من عمر المكونات المعدنية الدقيقة.

تتطلب القراءة الصحيحة لحالة المحرك فك الشمعات وفحص الرؤوس بعناية حيث يشير السواد الجاف والهش إلى مشاكل في نظام الحقن أو انسداد فلتر الهواء مما يمنع دخول كمية كافية من الأكسجين. 

أما السواد اللزج فيؤكد وجود مشكلة ميكانيكية تتعلق بتسرب السوائل. َ

وبمجرد اكتشاف هذه العلامات يجب فحص نظام الوقود وحساسات الأكسجين لضمان عودة المحرك للعمل بنسب احتراق مثالية تحافظ على البيئة وتقلل من تكاليف الصيانة الدورية.

