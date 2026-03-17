قرار عاجل.. إلغاء إجازات عمال النظافة والحدائق بمحافظة القاهرة.. اعرف السبب

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد بالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لاستقبال عيد الفطر مع تكثيف تواجد العمالة طوال أيام العيد على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق لرفع جميع المخلفات أولا بأول .

وشدد محافظ القاهرة على هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها بجميع أحياء القاهرة .



وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق للتعامل مع أى طارىء، وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة مدرب على الاسعافات الأولية .

وأشار العميد محمود محمد أبو بيه رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة إلى أنه تم مراجعة نظافة المساجد ، والساحات المخصصة للصلاة بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ، بالإضافة إلى مراجعة نظافة جميع المحاور الرئيسية والمواقف العامة للأتوبيس ، والسرفيس ، وخطوط المترو ، والمناطق الأثرية ، والتركيز علي نظافة كورنيش النيل ، واستعداد البرجولات ، والكراسي الموزايكو المنتشرة علي طول الكورنيش لأستقبال الزائرين .

وأضاف رئيس هيئة النظافة أنه تم مراجعة النظافة حول الحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة وتقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق التابعة للهيئة لاستقبال زوار العيد ومنها الحدائق المتميزة وعددها ٢٣ حديقة ، وإنارة مآذن الجوامع وخاصة بالمناطق الأثرية والدينية ،وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها ، وصيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة وغسيل الكشافات حول المساجد والمحاور الرئيسية ، ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها .

وأكد العميد محمود محمد أبو بيه استمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقى أى شكاوى على مدار اليوم ، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة علي أرقام التليفون (١٥٢٦٤ - ٢٦٨٤٣٧٥٩ )وغرف العمليات الأخري الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافي وغيرها .

من جانبه أكد اللواء ياسر أسعد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة انه تم ايقاف اجازات جميع العاملين خلال أيام العيد حيث تبدأ مواعيد العمل بالحدائق يوميا من الساعة السابعه صباحا لاستقبال الجمهور وحتي الساعة الثانية عشر ليلاً ، وتم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الشجار و صيانة شبكة وأعمدة الإنارة وصيانة الطرق والممرات والأسوار وصيانة دورات المياه ، وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتعيين الخدمات الأزمة لتأمين الحدائق المطلة علي النيل لمنع رسو المراكب علي شواطئ حديقة نيل المعادي بطره وحديقة العبور بالزمالك ،والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة حفاظًا على المترددين على الحدائق .

وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء، وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد .