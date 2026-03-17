تأهيل الترع وحماية الشواطئ.. وزيرا الري والتخطيط يستعرضان خطة الاستثمار المائي 2025/2027
بعد عقدين من الغموض.. العلماء يفكون الشفرة النووية لصناعة الذهب في الكون
شعور لا يوصف.. تعليق هاجر سعد الدين على موقف الرئيس السيسي الإنساني معها
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بعيد الفطر
إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله
إيران تستهدف مراكز التكنولوجيا السيبرانية وتصنيع الأسلحة التابعة للشرطة الإسرائيلية
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالشرقية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه بغارة إسرائيلية استهدفت 5 عسكريين
الهلال الأحمر يُطلق القافلة الـ 158 من «زاد العزة» لأهلنا في غزة
اليوم.. محكمة جنايات المحلة تنطق بالحكم على قاتل نجل صاحب مطعم مأكولات بحرية
قرار عاجل.. إلغاء إجازات عمال النظافة والحدائق بمحافظة القاهرة.. اعرف السبب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قرار عاجل.. إلغاء إجازات عمال النظافة والحدائق بمحافظة القاهرة.. اعرف السبب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
مريم عزت

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد بالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لاستقبال عيد الفطر  مع تكثيف تواجد العمالة طوال أيام العيد على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق لرفع جميع المخلفات أولا بأول .
وشدد محافظ القاهرة على هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها بجميع أحياء القاهرة  . 


وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق للتعامل مع أى طارىء، وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة مدرب على الاسعافات الأولية .

وأشار العميد محمود محمد أبو بيه رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة إلى أنه تم مراجعة نظافة المساجد ، والساحات المخصصة للصلاة  بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ، بالإضافة إلى مراجعة نظافة جميع المحاور الرئيسية والمواقف العامة للأتوبيس ، والسرفيس ، وخطوط المترو ، والمناطق الأثرية ، والتركيز علي نظافة كورنيش النيل ، واستعداد البرجولات ، والكراسي الموزايكو المنتشرة علي طول الكورنيش لأستقبال الزائرين .

وأضاف رئيس هيئة النظافة أنه تم مراجعة النظافة حول الحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة وتقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق التابعة للهيئة لاستقبال زوار العيد ومنها الحدائق المتميزة وعددها ٢٣ حديقة ، وإنارة مآذن الجوامع وخاصة بالمناطق الأثرية والدينية ،وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها  ، وصيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة وغسيل الكشافات حول المساجد والمحاور الرئيسية ، ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها .

وأكد العميد محمود محمد أبو بيه  استمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقى أى شكاوى على مدار اليوم ، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة علي أرقام التليفون (١٥٢٦٤ - ٢٦٨٤٣٧٥٩ )وغرف العمليات الأخري الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافي وغيرها .

من جانبه أكد اللواء ياسر أسعد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة  انه تم ايقاف اجازات جميع العاملين خلال أيام العيد حيث تبدأ مواعيد العمل بالحدائق يوميا من الساعة السابعه صباحا لاستقبال الجمهور وحتي الساعة الثانية عشر ليلاً ،  وتم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الشجار و صيانة شبكة وأعمدة الإنارة وصيانة الطرق والممرات والأسوار وصيانة دورات المياه ،  وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتعيين الخدمات الأزمة لتأمين الحدائق المطلة علي النيل لمنع رسو المراكب علي شواطئ حديقة نيل المعادي بطره وحديقة العبور بالزمالك ،والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة حفاظًا على المترددين على الحدائق   .
وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء، وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد .

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

المتهم

قالتله مواعيد العمل انتهت.. القبض على المتهم بالتعدي على موظفة شركة اتصالات شهيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أرشيفية

هجوم إيراني على دبي وأصوات انفجارات تهز الإمارة

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

تعبيرية

للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة خلال عام واحد يشكل تهجيرا قسريا

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة خلال عام واحد يشكل تهجيرا قسريا

ترامب

ترامب يطلب من الصين تأجيل زيارته "لنحو شهر"

ميناء الشارقة

انفجارات حول سفينة أثناء رسوها شمال غرب ميناء الشارقة

بالصور

بتكلفة 20 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بطريق المانسترلي /أبو كبير

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

محافظ الشرقية يُفاجئ المركز التكنولوجي بمركز أبو كبير ويشدد على سرعة إنهاء طلبات التصالح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

العيد فرحة.. طريقة عمل البسكويت بوصفة اقتصادية

طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.
طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.
طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد