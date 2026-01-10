قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يبدأ كثير من الأشخاص، يومهم بكوب قهوة أو شاي، دون الالتفات إلى عادة صحية بسيطة ينصح بها الأطباء وخبراء التغذية، وهي تناول كوب من الماء الدافئ فور الاستيقاظ.

هذه العادة السهلة لا تحتاج إلى مجهود أو تكلفة، لكنها تحمل فوائد كبيرة للجسم، تبدأ من تحسين الهضم ولا تنتهي عند تعزيز النشاط والتركيز طوال اليوم.

لماذا الماء الدافئ وليس البارد؟

يوضح الأطباء أن الجسم بعد ساعات النوم الطويلة يكون في حالة جفاف نسبي، وتكون أجهزة الجسم، خاصة الجهاز الهضمي، في حالة خمول.

شرب الماء الدافئ يساعد على إيقاظ الجسم بلطف، على عكس الماء البارد الذي قد يسبب صدمة للجهاز الهضمي ويبطئ عملية الامتصاص، بحسب ما نشره موقع webmd.

تنشيط الجهاز الهضمي

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

من أبرز فوائد شرب كوب ماء دافئ صباحًا أنه يحفّز حركة الأمعاء، مما يساعد على:

  • تحسين عملية الهضم
  • تقليل الإمساك
  • التخلص من الانتفاخ

كما يساعد الماء الدافئ على إذابة الدهون المتراكمة في الجهاز الهضمي، ما يسهل عملية الإخراج ويمنح شعورًا بالراحة طوال اليوم.

دعم عملية التخلص من السموم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

خلال النوم، يعمل الجسم على إصلاح الخلايا وطرد السموم، ويأتي دور الماء صباحًا ليساعد الكبد والكلى على استكمال هذه المهمة. شرب الماء الدافئ يحفّز التعرق الخفيف وتنشيط الدورة الدموية، ما يدعم عملية تنقية الجسم بشكل طبيعي.

تحسين الدورة الدموية

يساعد الماء الدافئ على توسيع الأوعية الدموية، مما يحسّن تدفق الدم إلى الأعضاء المختلفة. هذا التحسن ينعكس على:

  • زيادة النشاط
  • تقليل الشعور بالإرهاق
  • تحسين التركيز
  • دعم فقدان الوزن

يرى خبراء التغذية أن شرب الماء الدافئ صباحًا قد يساعد في:

  • زيادة الإحساس بالشبع
  • تقليل الشهية
  • تحفيز معدل الحرق

كما أن بدء اليوم بالماء يقلل من الإفراط في تناول الطعام لاحقًا، خاصة في وجبة الإفطار.

تحسين صحة البشرة

الماء عنصر أساسي لنضارة الجلد، وشربه دافئًا يساعد على:

  • ترطيب البشرة من الداخل
  • تقليل الجفاف
  • دعم تجدد الخلايا

ومع الانتظام، يلاحظ كثيرون تحسنًا في مظهر البشرة ومرونتها.

تقوية المناعة

يساعد شرب الماء صباحًا على:

  • تنشيط الجهاز المناعي
  • تحسين وظائف الخلايا
  • تقليل فرص الإصابة بالعدوى

خاصة عند إضافة بضع قطرات من الليمون بعد الإفطار، لما يحتويه من فيتامين C.

تقليل التوتر الصباحي

للماء الدافئ تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، ما يساعد على:

  • تقليل التوتر
  • تحسين المزاج
  • بداية يوم أكثر هدوءًا

كيف تتبنى هذه العادة؟

  • اشرب كوبًا واحدًا فور الاستيقاظ
  • يفضل أن يكون دافئًا لا ساخنًا
  • انتظر 10–15 دقيقة قبل تناول الإفطار
