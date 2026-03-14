اقتصاد

سعر النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل مع تصاعد حرب إيران

وكالات

تجاوز سعر خام "برنت" مستوى 100 دولار للبرميل بعد أحد أكثر أسابيع التداول تقلباً على الإطلاق، مع استعداد المستثمرين لمزيد من الاضطرابات، بعدما تعهدت إيران بالإبقاء على مضيق هرمز مغلقاً فعلياً. 

وتذبذب المعيار العالمي لأسعار للنفط أمس الجمعة بعد أن ارتفع 9.2% في الجلسة السابقة، بينما جرى تداول خام "غرب تكساس" الوسيط قرب 96 دولاراً، عقب أسبوع من التقلبات الحادة. 

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنذاراً جديداً إلى إيران، في حين أشار المرشد الأعلى الجديد للبلاد إلى أن مضيق هرمز يجب أن يظل مغلقاً. 

برنت يغلق فوق 100 دولار لأول مرة منذ 2022 رغم خطوات تهدئة الأسعار 

في محاولة إضافية لاحتواء الأسعار المتصاعدة، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتاً ثانياً يسمح بشراء النفط الروسي. ويشمل الإجراء النفط الذي جرى تحميله على السفن قبل 12 مارس، وهو أوسع نطاقاً من توجيه صدر في وقت سابق من هذا الشهر كان يسمح للهند فقط بزيادة مشترياتها. 

 وحذّرت "وكالة الطاقة الدولية" يوم الخميس، من أن اضطراب الإمدادات الحالي هو الأكبر في تاريخ سوق النفط العالمية، وذلك بعد يوم من اتفاق أعضائها على الإفراج عن احتياطيات طارئة في خطوة تاريخية لمحاولة تهدئة الأسعار. 

كما اتخذ الرئيس ترامب موقفاً متشدداً، مقدماً القليل من الإشارات المطمئنة لأسواق الطاقة، مع اقتراب الحرب في إيران من أسبوعها الثالث. 

اضطراب الإمدادات تثير مخاوف التضخم 

أدى التوقف شبه الكامل لحركة الشحن عبر مضيق هرمز الضيق بين إيران وشبه الجزيرة العربية إلى خنق شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي ومنتجات مثل الديزل المتجهة إلى العملاء حول العالم، ما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع. وأثار ذلك مخاوف من أزمة تضخم وبدأ بالفعل يؤثر في بعض الاقتصادات.

سعر النفط مضيق هرمز حرب ايران خام برنت سعر البرميل

