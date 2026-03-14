جامعة عين شمس تفتح باب التقدم لشغل وظيفة أمين مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة

في إطار حرص قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس على دعم سياسات الدمج الشامل وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص داخل المجتمع الجامعي،وسعي الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية دامجة تتيح للطلاب ذوي الإعاقة الاستفادة الكاملة من الخدمات التعليمية والداعمة، يقوم مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بدور مهم في تقديم الدعم الإداري والتنظيمي الذي يسهم في تيسير حصول الطلاب على التسهيلات والخدمات المختلفة داخل الجامعة.

وانطلاقًا من أهمية تطوير منظومة العمل داخل المركز ودعم كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات وتحقيق أعلى درجات التنظيم والمتابعة، يعلن قطاع التعليم والطلاب عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة أمين مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك بهدف دعم العمل الإداري والتنظيمي بالمركز، والمساهمة في تحسين آليات تقديم الخدمات ومتابعتها بما يحقق أهداف الجامعة في توفير بيئة تعليمية أكثر شمولًا وعدالة.





شروط التقدم للوظيفة:

1. أن يكون المتقدم من العاملين الإداريين بجامعة عين شمس.

2. أن تكون لديه خبرة في الأعمال الإدارية والتنظيمية وإدارة المكاتبات والسجلات.

3. يفضل أن يكون لديه معرفة بطبيعة الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة وآليات دعمهم داخل المؤسسات التعليمية.

4. إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس والأنظمة الإدارية الإلكترونية.

5. القدرة على التواصل والتنسيق مع الكليات والإدارات المختلفة داخل الجامعة.



موعد التقدم :

- اعتبارا من 14 مارس 2026 وحتى 25 مارس 2026 .

- إجراء مقابلات شخصية لجميع السادة المتقدمين أمام اللجنة المُشكلة لاختيار أمين المركز لعرض خطة التطوير الموضوعة من قبلهم يوم الخميس الموافق 2 / 4 / 2026.



طريقة التقدم للوظيفة .

- يلتزم السادة الراغبين في التقدم للوظيفة تسليم بيان حالة وظيفية معتمد و السيرة الذاتية مرفق بها خطة تطوير إدارية مقترحة للمركز إلى مكتب أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب بالجامعة خلال المدة المحددة للإعلان.