أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية يوم السبت أن غارات جوية روسية بطائرات مسيرة وصواريخ قرب العاصمة الأوكرانية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وقال ميكولا كلاشنيك، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف، في منشور على تطبيق تيليجرام: "ارتفع عدد القتلى في منطقة كييف إلى ثلاثة".

وفي منشور سابق، قال كلاشينك إن "هجوماً واسع النطاق" شنته طائرات بدون طيار وصواريخ أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بالقرب من العاصمة.

تعثرت محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة بهدف وقف أكثر من أربع سنوات من القتال بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

أشعل التدخل الروسي أعنف حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مما أجبر الملايين على النزوح وقتل مئات الآلاف من الجنود والمدنيين من كلا الجانبين.