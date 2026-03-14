الصحة» تقدم نصائح للمواطنين أثناء موجة التقلبات الجوية والعواصف الترابية

وجّهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح الهامة والوقائية للمواطنين، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال موجة التقلبات الجوية والعواصف الترابية المتوقعة، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة مثل مرضى الحساسية الصدرية والربو الشعبي، ومرضى الجيوب الأنفية، وكبار السن، والأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الالتزام بهذه الإرشادات يساعد في تقليل مخاطر تهيج الجهاز التنفسي، ويحمي من زيادة أعراض الحساسية أو نوبات ضيق التنفس، كما يقلل من تهيج العينين والجلد الناتج عن التعرض للأتربة.

ونصح «عبدالغفار» بتجنب الخروج من المنزل قدر الإمكان خلال العواصف الترابية، خاصة للفئات الحساسة، وفي حال الضرورة يُفضل ارتداء كمامة طبية محكمة الإغلاق لتقليل استنشاق الأتربة، مع غلق النوافذ والأبواب بإحكام، وتنظيف الأسطح بقطعة قماش مبللة لمنع تطاير الغبار داخل المنزل.

وأوصى بالإكثار من شرب السوائل خلال ساعات الإفطار، للحفاظ على ترطيب الجسم والجهاز التنفسي، والالتزام الدقيق بتناول الأدوية الموصوفة لأصحاب الأمراض المزمنة وفق إرشادات الطبيب، مع الاحتفاظ ببخاخات موسعات الشعب الهوائية في متناول اليد لمرضى الربو للتعامل السريع مع أي أعراض طارئة.

وتؤكد الوزارة رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات، لاستقبال أي حالات طارئة ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وتهيب بالمواطنين التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى عند ظهور أعراض شديدة مثل ضيق التنفس الحاد، أو ألم الصدر، أو اضطراب الوعي، لتلقي الرعاية الطبية السريعة والمتكاملة.

وتدعو وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى الالتزام بهذه النصائح البسيطة والفعالة، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال هذه الفترة، مع التأكيد على أن الوقاية والاستعداد المبكر يساهمان بشكل كبير في تجنب المضاعفات وتعزيز المناعة الجسدية والصحية للجميع.