قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام للناتو : يجب التصدي لروسيا من أجل الحفاظ على مستقبل أوروبا
هل يجوز أداء النوافل في أوقات الكراهة؟.. أمينة الفتوى تجيب
السوبر المصري...موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 140 قتيلا و126 مفقودا
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس
ترامب عن فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك: عليه أن يحترم واشنطن وإلا فلن تكون لديه فرصة للنجاح
في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء
اليوم.. أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور بالمدارس لمناقشة مشاكل الطلاب في الدراسة
أبرز مباريات اليوم الخميس 6-11-2015 والقنوات الناقلة
روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
إنفجارات قوية تهز أرجاء مقاطعة خيرسون باوكرانيا
السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
رنا عصمت

يصاب الكثير بنزلات البرد التي تحتاج إلى  مشروب طبيعي فعال لعلاج البرد بدون أدوية، يساعد على تقوية المناعة وتهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان ، وفقا لموقع هيلثى لاين.

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

1- الماء الدافئ بالعسل

أظهرت إحدى الدراسات، أن الماء الدافئ المحلى بعسل النحل من العلاجات المنزلية الفعالة لاحتقان الحلق، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تعمل على تخفيف الالتهاب.

أما عن طريقة تحضيره، فهي بسيطة، قم بإضافة ملعقة كبيرة من عسل النحل إلى كوب من الماء الدافئ، وللحصول على أفضل نتائج، ينصح بتناوله من مرتين لثلاث مرات يوميًا.

2- شاي البابونج

يتميز شاي البابونج بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، وهذا ما يجعله من المشروبات المفيدة لتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، بما في ذلك التهاب الحلق.

ومن الأسباب التي تجعل شاي البابونج بين هذه القائمة، هو خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، حيث تزيد من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى.

وقبل تناول شاي البابونج، احرص على استنشاق البخار المتصاعد منه، لأنه يساعد على تقليل السعال وتحسين عملية التنفس.

3- النعناع

يلعب النعناع دورًا كبيرًا في تخفيف أعراض الإنفلونزا والبرد، نظرًا لاحتوائه على مادة المنثول المهدئة للالتهاب الحلق والطاردة للبلغم والمقاومة للسعال.

ويتميز النعناع أيضًا بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يسرع وتيرة الشفاء من احتقان الحلق عند المواظبة على تناوله.

4- شاي الزنجبيل

وجد الباحثون في دراسة أن شاي الزنجبيل يوفر حماية ضد الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، وهو عدوى سريعة الانتشار، ويعتبر التهاب الحلق من أبرز أعراضه.

5- شاي الميرمية

أثبتت الأبحاث أن الميرمية من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة المكافحة للعدوى، وتناول منقوعها عند المعاناة من احتقان الحلق، قد يساهم بشكل كبير في تخفيف الالتهاب، خاصةً إذا تم تحليته بعسل النحل وشربه دافئًا.

6- شاي القرفة

لا تقتصر فوائد القرفة على فقدان الوزن وضبط مستويات السكر في الدم، بل تساعد أيضًا على علاج احتقان الحلق وتخفيف الألم الناتج عنه.

وإذا تم تحضير شاي القرفة بالزنجبيل وعسل النحل، تزداد فعاليته في تقوية الجهاز المناعي وتخفيف أعراض الإنفلونزا.

مشروبات لعلاج احتقان الحلق احتقان الحلق نزلات البرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

عبوة الزيت الجديدة

سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

مناشدة عاجلة من نقيب الأطباء للنائب العام.. ماذا يريد؟

الماشية

لاخطر على اللحوم أو الألبان.. الزراعة تسيطر على العترة الجديدة من الحمى القلاعية

الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي لبحث دعم القيم المشتركة وحرية الدين

بالصور

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد