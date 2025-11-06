أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

يصاب الكثير بنزلات البرد التي تحتاج إلى مشروب طبيعي فعال لعلاج البرد بدون أدوية، يساعد على تقوية المناعة وتهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان ، وفقا لموقع هيلثى لاين.

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

1- الماء الدافئ بالعسل

أظهرت إحدى الدراسات، أن الماء الدافئ المحلى بعسل النحل من العلاجات المنزلية الفعالة لاحتقان الحلق، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تعمل على تخفيف الالتهاب.

أما عن طريقة تحضيره، فهي بسيطة، قم بإضافة ملعقة كبيرة من عسل النحل إلى كوب من الماء الدافئ، وللحصول على أفضل نتائج، ينصح بتناوله من مرتين لثلاث مرات يوميًا.

2- شاي البابونج

يتميز شاي البابونج بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، وهذا ما يجعله من المشروبات المفيدة لتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، بما في ذلك التهاب الحلق.

ومن الأسباب التي تجعل شاي البابونج بين هذه القائمة، هو خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، حيث تزيد من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى.

وقبل تناول شاي البابونج، احرص على استنشاق البخار المتصاعد منه، لأنه يساعد على تقليل السعال وتحسين عملية التنفس.

3- النعناع

يلعب النعناع دورًا كبيرًا في تخفيف أعراض الإنفلونزا والبرد، نظرًا لاحتوائه على مادة المنثول المهدئة للالتهاب الحلق والطاردة للبلغم والمقاومة للسعال.

ويتميز النعناع أيضًا بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يسرع وتيرة الشفاء من احتقان الحلق عند المواظبة على تناوله.

4- شاي الزنجبيل

وجد الباحثون في دراسة أن شاي الزنجبيل يوفر حماية ضد الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، وهو عدوى سريعة الانتشار، ويعتبر التهاب الحلق من أبرز أعراضه.

5- شاي الميرمية

أثبتت الأبحاث أن الميرمية من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة المكافحة للعدوى، وتناول منقوعها عند المعاناة من احتقان الحلق، قد يساهم بشكل كبير في تخفيف الالتهاب، خاصةً إذا تم تحليته بعسل النحل وشربه دافئًا.

6- شاي القرفة

لا تقتصر فوائد القرفة على فقدان الوزن وضبط مستويات السكر في الدم، بل تساعد أيضًا على علاج احتقان الحلق وتخفيف الألم الناتج عنه.

وإذا تم تحضير شاي القرفة بالزنجبيل وعسل النحل، تزداد فعاليته في تقوية الجهاز المناعي وتخفيف أعراض الإنفلونزا.