بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 في تصادم بين تريلا وميكروباص على الطريق الصحراوي بالبحيرة

ساندي رضا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 18 آخرون، قبل قليل، جراء حادث تصادم سيارة نقل ثقيل تريلا وأخرى ميكروباص، أمام مدخل مدينة وادي النطرون، بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث بالطريق الصحراوي ووجود حالات وفاة ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وبالفحص والمعاينة، تبين اصطدام سيارة نقل تريلا بأخرى ميكروباص قادمة من محافظة المنوفية، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: علي محمد الشافعي، 19 عاما، شهد محمد عبد الستار، 16 عاما، جنة محمد أحمد، 14 عاما، أمينة عبد الراضي عمر، 14 عاما، شروق قدري حسن، 20 عاما، ملك جمال عبد العزيز، 16 عاما، نور رمضان الضمادي،17 عاما، نرمين سمير سعد، 29 عاما، رمضان أشرف بيومي، 18 عاما.

كما أصيب كل من: عبد الجليل أحمد عبد الجليل، 18 عاما، نعمة إبراهيم سعد، 17 عاما، هاجر قدري حسن، 19 عاما، نداء أحمد محمد، 15 عاما، شروق رضا جمعة، 19 عاما، أمينة صبحي متولي، 27 عاما، بالإضافة إلى 3 مصابين مجهولي الهوية، وجميعهم مقيمون محافظة المنوفية، ومصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

كما لقي 3 أشخاص مجهولي الهوية مصرعهم، مقيمون محافظة المنوفية، وتم إيداع الجثامين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضرا بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، كما تم التحفظ على السيارتين وقائديهما.

البحيرة حادث تصادم اسعاف مصرع و إصابة

