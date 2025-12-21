مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 في تصادم بين تريلا وميكروباص على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 18 آخرون، قبل قليل، جراء حادث تصادم سيارة نقل ثقيل تريلا وأخرى ميكروباص، أمام مدخل مدينة وادي النطرون، بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث بالطريق الصحراوي ووجود حالات وفاة ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وبالفحص والمعاينة، تبين اصطدام سيارة نقل تريلا بأخرى ميكروباص قادمة من محافظة المنوفية، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: علي محمد الشافعي، 19 عاما، شهد محمد عبد الستار، 16 عاما، جنة محمد أحمد، 14 عاما، أمينة عبد الراضي عمر، 14 عاما، شروق قدري حسن، 20 عاما، ملك جمال عبد العزيز، 16 عاما، نور رمضان الضمادي،17 عاما، نرمين سمير سعد، 29 عاما، رمضان أشرف بيومي، 18 عاما.

كما أصيب كل من: عبد الجليل أحمد عبد الجليل، 18 عاما، نعمة إبراهيم سعد، 17 عاما، هاجر قدري حسن، 19 عاما، نداء أحمد محمد، 15 عاما، شروق رضا جمعة، 19 عاما، أمينة صبحي متولي، 27 عاما، بالإضافة إلى 3 مصابين مجهولي الهوية، وجميعهم مقيمون محافظة المنوفية، ومصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

كما لقي 3 أشخاص مجهولي الهوية مصرعهم، مقيمون محافظة المنوفية، وتم إيداع الجثامين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضرا بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، كما تم التحفظ على السيارتين وقائديهما.