إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارتين على صحراوي البحيرة

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 صغار من أسرة واحدة، بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخري ملاكي، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، اتجاه القاهرة، قبل واحة عمر بنطاق مركز وادى النطرون، ووجود مصابين.



انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتبين من المعاينة اصطدام سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي بالطريق الحر.

أسفر الحادث عن إصابة: أحمد سمير أحمد إبراهيم، 55 عاما، وسامية عبد الدايم عبد العال 50 سنة ربة منزل وشيماء محسن سمير 29 عاما، ومليكة أحمد سمير، 10 سنوات، ومحمد أحمد سمير، 7 سنوات، سمير أحمد سمير، 7 سنوات، ولوسينا أحمد سمير، 5 سنوات، وجميعهم يقيمون القليوبية مصابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف جهات التحقيق.