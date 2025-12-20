قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
تعرف على خريطة ما تبقى من انتخابات مجلس النواب 2025
حوادث

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارتين على صحراوي البحيرة

ساندي رضا

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 صغار من أسرة واحدة، بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخري ملاكي، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، اتجاه القاهرة، قبل واحة عمر بنطاق مركز وادى النطرون، ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتبين من المعاينة اصطدام سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي بالطريق الحر.

أسفر الحادث عن إصابة: أحمد سمير أحمد إبراهيم، 55 عاما، وسامية عبد الدايم عبد العال 50 سنة ربة منزل وشيماء محسن سمير 29 عاما، ومليكة أحمد سمير، 10 سنوات، ومحمد أحمد سمير، 7 سنوات، سمير أحمد سمير، 7 سنوات، ولوسينا أحمد سمير، 5 سنوات، وجميعهم يقيمون القليوبية مصابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف جهات التحقيق.

البحيرة حادث تصادم إصابة 7 أشخاص وادى النطرون

