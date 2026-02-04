اليوم.. استكمال مُحاكمة الفنانة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصري

تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة الفنانة بدرية طلبة، على خلفية اتهامها بـ سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والإساءة للشعب المصري.



وكانت قضت محكمة جنح الهرم، في وقت سابق، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المقامة ضد الفنانة بدرية طلبة، على خلفية اتهامها بـ سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة للشعب المصري، وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لنظرها.

وأقام المحامي أشرف ناجي دعوى قضائية ضد الفنانة، اتهمها خلالها باستخدام عبارات مسيئة في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها تمثل إساءة لقطاع كبير من المواطنين.

وأشار أمر الإحالة إلى أن جهات التحقيق أسندت للمتهمة تهم السب والقذف عبر وسيلة إلكترونية، في ضوء نصوص قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.