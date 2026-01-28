قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ
مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية تتوجه إلى غزة
أول استجواب في البرلمان| مساءلة شاملة حول أزمة الغاز والطاقة
خطابي يشيد بدور الإعلام الرقمي خلال تخريج الدفعة 34 بالجامعة الأمريكية
إعلام إسرائيلي: معبر رفح سيفتح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
هل يجوز لطلاب 3 ثانوي “تغيير الشعبة” قبل امتحانات الثانوية العامة؟..قرار حاسم
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
حوادث

تأجيل محاكمة إعلامي لاتهامه بسب الفنانة بدرية طلبة لجلسة 4 فبراير

رامي المهدي

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة إعلامي لاتهامه بسب الفنانة بدرية طلبة، والتعدى على مبادئ وقيم المجتمع لجلسة 4 فبراير.

وكشف أمر الإحالة، أنه تم إحالة أحمد م. إلى المحاكمة في القضية رقم 357 لسنة 2025 جنح اقتصادية الزيتون، والمقيدة برقم 1110 لسنة 2025 جنح كلي اقتصادية غرب القاهرة، لاتهامه بارتكاب جرائم قذف وسب وتعمد إزعاج ومضايقة سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 5 يناير 2026، فإن المتهم خلال شهر أغسطس 2025، بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، قذف المجني عليها بدرية طلبة بطريق النشر، بأن أسند إليها عبارات وألفاظ من شأنها، حال صحتها، أن توجب عقابها قانونًا أو احتقارها بين أهل وطنها، وذلك عبر موقع “يوتيوب”.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة السب بطريق النشر للمجني عليها، باستخدام ألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، إلى جانب تعمد إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أنشأ وأدار حسابًا إلكترونيًا على موقع “يوتيوب” تحت اسم «مهمة خاصة مع الإعلامي أحمد رجب»، استخدمه في ارتكاب الوقائع محل الاتهام.

وأُسندت للمتهم الاتهامات وفقًا لمواد من قانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما تقرر إحالته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة لنظر القضية والفصل فيها.

وقال المحامي أشرف فرحات، محامي الفنانة بدرية طلبة، أن المحكمة حددت أولى جلسات محاكمة شخص لاتهامه بسب وقذف موكلته والتعدى على مبادئ وقيم المجتمع.

