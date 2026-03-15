أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد

ارتفع متوسط سعر الريال السعودي في مصر مستهل تعاملات الأسبوع، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبا في مصر لارتباطها بمواسم الحج والعمرة.

ويرصد موقع “صدى البلد”، اليوم الأحد 15 مارس 2026، سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم، الأحد 15-3-2026.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك نكست اليوم، الأحد 15-3-2026 لنحو:

سعر الشراء: 14.02 جنيه.

سعر البيع: 14.07 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم، الأحد 15-3-2026:

سعر الشراء: 14.02 جنيه.

سعر البيع: 14.07 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم، الأحد 15-3-2026 ليسجل:

سعر الشراء: 13.97 جنيه.

سعر البيع: 14.02 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم، الأحد 15-3-2026 لنحو:

سعر الشراء: 13.96 جنيه.

سعر البيع: 14.01 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم، الأحد 15-3-2026 لنحو:

سعر الشراء: 13.95 جنيه.

سعر البيع: 14.01 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم، الأحد 15-3-2026 لنحو:

سعر الشراء: 13.94 جنيه.

سعر البيع: 14.01 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم، الأحد 15-3-2026 نحو :

سعر الشراء: 13.94 جنيه.

سعر البيع: 14.01 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، الأحد 15-3-2026 لنحو :

سعر الشراء: 13.94جنيه.

سعر البيع: 14.01 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأحد 15-3-2026 لنحو:

سعر الشراء: 13.90 جنيه.

سعر البيع: 14.01 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، الأحد 15-3-2026 نحو:

سعر الشراء: 13.88 جنيه.

سعر البيع: 14 جنيها.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم، الأحد 15-3-2026 ليصل إلى:

سعر الشراء: 13.53 جنيه.

سعر البيع: 14.02 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم، الأحد 15-3-2026 لنحو:

سعر الشراء: 13.99 جنيه.

سعر البيع: 14.03 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد

14.02 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأحد

13.99 جنيه للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأحد

13.96 جنيه.