الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأحد 15 مارس 2026

ولاء عبد الكريم

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد، في ظل تزايد الطلب على العملة السعودية بالتزامن مع تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.958 جنيه للشراء و13.997 جنيه للبيع.

وفي البنوك الأخرى جاء سعر الريال السعودي كالتالي:

بلغ في QNB الأهلي نحو 13.947 جنيه للشراء و14.062 جنيه للبيع.

سجل في المصرف العربي الدولي نحو 14.007 جنيه للشراء و14.032 جنيه للبيع.

وصل في البنك التجاري الدولي إلى 14.013 جنيه للشراء و14.068 جنيه للبيع.

سجل في البنك الأهلي الكويتي – مصر نحو 14.030 جنيه للشراء و14.057 جنيه للبيع.

بلغ في بنك الإسكندرية نحو 13.99 جنيه للشراء و14.037 جنيه للبيع.

سجل في بنك مصر نحو 13.963 جنيه للشراء و14.033 جنيه للبيع.

وصل في البنك الأهلي المصري إلى 13.963 جنيه للشراء و14.034 جنيه للبيع.

سجل في كريدي أجريكول مصر نحو 13.939 جنيه للشراء و14.036 جنيه للبيع.

وصل في بنك الكويت الوطني – مصر إلى 13.829 جنيه للشراء و14.148 جنيه للبيع.

بينما سجل في البنك العقاري المصري العربي نحو 13.654 جنيه للشراء و14.046 جنيه للبيع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

فاتحة فمها ووجهها أزرق.. ننشر أقوال خطيب عروس بورسعيد المقتولة على يد سلفتها

"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

ترشيحاتنا

وزارة العدل

قرار عاجل لـ وزارة العدل بحرمان المحكوم عليه نهائيا بقضايا النفقة من خدمات الدولة

ارشيفية

الحشيش والآيس والاستروكس| تفاصيل حبس 3 عاطلين في ترويج المخدرات بالمرج

المتهمين

حبس المتهمين بالتعدي على شخص بسلاح أبيض وكرباج في المعصرة

بالصور

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد