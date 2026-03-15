سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأحد 15 مارس 2026

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد، في ظل تزايد الطلب على العملة السعودية بالتزامن مع تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.958 جنيه للشراء و13.997 جنيه للبيع.

وفي البنوك الأخرى جاء سعر الريال السعودي كالتالي:

بلغ في QNB الأهلي نحو 13.947 جنيه للشراء و14.062 جنيه للبيع.

سجل في المصرف العربي الدولي نحو 14.007 جنيه للشراء و14.032 جنيه للبيع.

وصل في البنك التجاري الدولي إلى 14.013 جنيه للشراء و14.068 جنيه للبيع.

سجل في البنك الأهلي الكويتي – مصر نحو 14.030 جنيه للشراء و14.057 جنيه للبيع.

بلغ في بنك الإسكندرية نحو 13.99 جنيه للشراء و14.037 جنيه للبيع.

سجل في بنك مصر نحو 13.963 جنيه للشراء و14.033 جنيه للبيع.

وصل في البنك الأهلي المصري إلى 13.963 جنيه للشراء و14.034 جنيه للبيع.

سجل في كريدي أجريكول مصر نحو 13.939 جنيه للشراء و14.036 جنيه للبيع.

وصل في بنك الكويت الوطني – مصر إلى 13.829 جنيه للشراء و14.148 جنيه للبيع.

بينما سجل في البنك العقاري المصري العربي نحو 13.654 جنيه للشراء و14.046 جنيه للبيع.