اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
محمد غالي

سعر الريال السعودي الان.. سجل سعر الريال السعودي ارتفاع ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 مارس 2026، ليتجاوز مستوى 14 جنيها في حالات البيع في بعض البنوك، وفقا لآخر التحديثات الصادرة عبر شاشات عرض أسعار العملات على المواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

ووصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري إلى 13.96 جنيه للشراء و14.00 جنيها للبيع، بحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنوك.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وجاءت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية وفقا لآخر التحديثات كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
13.96 جنيه للشراء، و14.00 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
13.92 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر
13.92 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة
13.88 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
13.88 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
13.50 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني
13.96 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
13.95 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
13.92 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
13.99 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
13.80 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
13.91 جنيه للشراء، و14.00 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

