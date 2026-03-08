سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 8 مارس 2026

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم .. شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات مساء اليوم الأحد 8 مارس 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث سجلت أسعار العملة السعودية تحركات جديدة بين أسعار الشراء والبيع في عدد من البنوك، وفق أحدث التحديثات المعلنة في القطاع المصرفي.

ويتابع كثير من المواطنين في مصر تطورات سعر الريال السعودي بشكل يومي، خاصة مع ارتباطه بعدد من الأنشطة الاقتصادية والسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة أو العمل، وهو ما يجعل معرفة أحدث الأسعار في البنوك وشركات الصرافة أمرًا مهمًا للعديد من المتعاملين في سوق العملات.

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك المختلفة، حيث ظهرت فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، وفقًا للسياسات المصرفية المعتمدة لدى كل بنك.

وتعكس هذه الفروق المحدودة في الأسعار طبيعة حركة سوق الصرف التي تتغير بشكل مستمر تبعًا لمعدلات العرض والطلب على العملات الأجنبية داخل السوق المحلية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.84 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 13.91 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.84 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 13.91 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.87 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 13.92 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.85 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 13.89 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.32 جنيه للشراء، فيما وصل سعر البيع إلى 13.37 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.84 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 13.91 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك تنمية الصادرات

بلغ سعر الريال السعودي في بنك تنمية الصادرات خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.88 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 13.92 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

سجل سعر الريال السعودي في بنك HSBC خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.88 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 13.91 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.87 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 13.91 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك نكست

سجل سعر الريال السعودي في بنك نكست خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.83 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 13.88 جنيه.

متابعة حركة العملات في السوق المصرفية

تعد متابعة أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية من الأمور التي تحظى باهتمام واسع من قبل المواطنين، خاصة مع التغيرات المستمرة في سوق الصرف.

وتعتمد حركة أسعار العملات على مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تؤثر في العرض والطلب داخل السوق المحلية؛ وهو ما يؤدي إلى اختلاف الأسعار بين بنك وآخر ضمن نطاقات محددة.