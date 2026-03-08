قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض
بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان
كريم فؤاد الأبرز.. غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر
لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية
تعادل رايو فايكانو وأشبيلية بالدوري الأسباني
جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية
وزير الكهرباء: خطة تشغيل ديناميكية لخفض استخدام الوقود والتوسع في الطاقات المتجددة
800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟
حمزة عبدالكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة | فيديو
أيمن الصفدي: الأمن القومي العربي يواجه تهديدات تستوجب إعادة تقييم آليات حمايته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 8 مارس 2026

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 8 مارس 2026
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 8 مارس 2026
عبد الفتاح تركي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم .. شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات مساء اليوم الأحد 8 مارس 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث سجلت أسعار العملة السعودية تحركات جديدة بين أسعار الشراء والبيع في عدد من البنوك، وفق أحدث التحديثات المعلنة في القطاع المصرفي.

ويتابع كثير من المواطنين في مصر تطورات سعر الريال السعودي بشكل يومي، خاصة مع ارتباطه بعدد من الأنشطة الاقتصادية والسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة أو العمل، وهو ما يجعل معرفة أحدث الأسعار في البنوك وشركات الصرافة أمرًا مهمًا للعديد من المتعاملين في سوق العملات.

واقرأ أيضًا:

سعر الريال السعودي

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك المختلفة، حيث ظهرت فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، وفقًا للسياسات المصرفية المعتمدة لدى كل بنك.

وتعكس هذه الفروق المحدودة في الأسعار طبيعة حركة سوق الصرف التي تتغير بشكل مستمر تبعًا لمعدلات العرض والطلب على العملات الأجنبية داخل السوق المحلية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.84 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 13.91 جنيه.

سعر الريال السعودي في مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.84 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 13.91 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.87 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 13.92 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين فى مصر

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.85 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 13.89 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.32 جنيه للشراء، فيما وصل سعر البيع إلى 13.37 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.84 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 13.91 جنيه.

سعر الريال السعودي في مصر

سعر الريال السعودي في بنك تنمية الصادرات

بلغ سعر الريال السعودي في بنك تنمية الصادرات خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.88 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 13.92 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

سجل سعر الريال السعودي في بنك HSBC خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.88 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 13.91 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.87 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 13.91 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك نكست

سجل سعر الريال السعودي في بنك نكست خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026 نحو 13.83 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 13.88 جنيه.

أسعار الريال السعودي أمام الجنيه

متابعة حركة العملات في السوق المصرفية

تعد متابعة أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية من الأمور التي تحظى باهتمام واسع من قبل المواطنين، خاصة مع التغيرات المستمرة في سوق الصرف.

وتعتمد حركة أسعار العملات على مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تؤثر في العرض والطلب داخل السوق المحلية؛ وهو ما يؤدي إلى اختلاف الأسعار بين بنك وآخر ضمن نطاقات محددة.

سعر الريال سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي اليوم في مصر الريال السعودي بكام النهاردة سعر الريال السعودي الأحد 8 مارس 2026 سعر الريال السعودي في البنوك سعر الريال السعودي في البنك الأهلي سعر الريال السعودي في بنك مصر أسعار العملات اليوم في مصر سعر الريال السعودي شراء وبيع اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

ترشيحاتنا

ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة

وزير الخارجية المغربي: أمن واستقرار دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا

أرشيفية

الجيش الأمريكي يعلن مقتل جندي في هجوم استهدف القوات الأمريكية في السعودية

إسرائيل تدرس إنشاء صندوق خاص لتمويل حرب إيران

1.5 مليار شيكل خسائر يومية .. إسرائيل تدرس إنشاء صندوق خاص لتمويل حرب إيران

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد