رغم الأزمة الإيرانية.. استقرار سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم

سجل سعر العملات العربية، الريال السعودي، والدرهم الاماراتي، استقرارًا أمام الجنيه الأحد 8 مارس 2026، خلال التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة، بعدما تأثرتِ العملة المحلية بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ثبت سعر الريال السعودي في بنك مصر عند مستوى 13.30 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

ناهز سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي نحو 13.30 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك CIB

سجل سعر الريال السعودي في بنك CIB مستوى 13.33 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي إلى 13.32 جنيه للشراء و13.37جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 13.33 جنيه للشراء و13.36جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

قُدر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 13.31 جنيه للشراء و13.4 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة إلى 13.32 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستوى 13.30 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع.

سعر درهم الامارات في البنوك

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي استقرارًا أمام الجنيه الأحد 8 مارس 2026، مع انطلاق التعاملات المالية في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.63 جنيه للشراء و13.67 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 13.70 جنيه للشراء و13.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي AIB

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي AIB نحو 13.63 جنيه للشراء و13.66 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك نكست

وحقق سعر الدرهم الإماراتي في بنك نكست نحو 13.65 جنيه للشراء و13.69جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة نحو 13.63 جنيه للشراء و13.68 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.62 جنيه للشراء و13.66 جنيه للبيع.