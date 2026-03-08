جيش الاحتلال يطالب بإخلاء 4 قرى جنوب لبنان مع تصاعد الغارات

أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحذيراً يدعو سكان 4 قرى في جنوب لبنان إلى إخلائها فوراً، وهي: أرنون، يحمر، زوطر الشرقية، وزوطر الغربية.

وجاء هذا التحذير بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال غارات جوية جديدة صباح الأحد استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه نفذ ضربات استهدفت ما وصفها بـ"بنى تحتية تابعة لحزب الله" في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة منذ يوم السبت 28 فبراير شن ضربات جوية على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. ومنذ ذلك الحين، ردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت إسرائيل وعدداً من دول المنطقة.

كما أعلنت إيران فرض حظر بحري في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت عبوره.

وفي الأول من مارس، أطلق حزب الله عدة صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل، قال إنها جاءت رداً على اغتيال خامنئي، الأمر الذي أدى إلى اتساع المواجهة ودخول لبنان في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، تخللتها غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.