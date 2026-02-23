قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
دعاء الفجر خامس يوم من شهر رمضان.. كلمات ابدأ بها صباحك يفرج الله همك
أمريكا تحذر مواطنيها في المكسيك بعد مقـ.تل زعيم عصابة إل مينشو
موعد أذان المغرب خامس يوم رمضان.. وعدد ساعات الصوم
الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم
موعد أذان الفجر خامس يوم في رمضان.. توقيتات جميع المحافظات
قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة
السودان.. مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة الأبيض بكردفان
محمد صادق إسماعيل: تدخل إسرائيل وتشابك الملفات السياسية يعقّدان مفاوضات النووي الإيراني
الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي
وصلت بلدي الثاني.. تركي آل الشيخ يزور مصر| صور
اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر الآن

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر، مستهل الأسبوع الجاري، وصعد سعر الدينار الكويتي الأغلي عربيا وعالميا ليسجل 156.67 جنيه مقارنة 154.16 جنيه سعر ختام الأسبوع.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 في البنك الأهلي، وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 23-2-2026:

وسجل سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري     اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 154.03 جنيها.

سعر البيع: 156.67 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء:12.68 جنيه.

سعر البيع: 12.75 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 12.98 جنيه.

سعر البيع: 13.03 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعرالشراء: 125.35 جنيه.

سعر البيع: 126.92 جنيه.

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 12.11 جنيه.

سعر البيع: 13.14 جنيه.

وبلع سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 66.85 جنيه.

سعر البيع: 67.58 جنيه.

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعرالشراء: 122.79 جنيه.

سعر البيع: 124.33 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية( الريال السعودي)  الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي.

أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودي الجنيه المصري

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

القمص تادرس عطية الله

تحديد موعد جنازة القمص تادرس عطية الله بالإسكندرية.. والبابا تواضروس يعزي

طلعت

صافي أرباح طلعت مصطفى يقفز 43% في 2025 إلى 18.2 مليار جنيه.. والإيرادات 46% إلى 62.5 مليار

قطايف

طريقة عمل القطايف في المنزل

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

